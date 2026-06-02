CHP zihniyetinin yönettiği yere bakın! En sosyal sokaklarından birinde kaza ve gürültü eksik olmuyor

Bahse konu sokakta esnaf olan Arda Yücel, "Buranın mülkiyetindeki öncelikli sorun trafik. Burada çok manasız bir trafik var. Vatandaşlar buraya geliyor; turlayıp, el freni çekip sürekli bir tavaf halindeler. Hiçbir yere varmayan, manasız bir yuvarlak çizerek; müzik açarak, egzoz patlatarak, sağa sola sarkıntılık yaparak ve camdan sarkarak. Hayal gücünüzü zorlayacak çeşitli ilginç aktivitelerle burada bir trafik oluşturuyorlar. Buranın en ölümcül, en acil sorunu bu. Egzoz patlatmak, lastik yakmak, ara gazı vermek, yüksek sesli müzik açmak. Sağa sola sarkıntılık etmek, laf atmak, değişik değişik sorular sormak. Mantar tabancası gibi silahlarla havaya sıkmak, torpil atmak. Kolluk kuvvetleri de ara ara buraya giriyor. Onlar geldiklerinde buralar nefes alıyor ama gittikleri zaman, yarım saat içinde her şey hemen tekrar başlıyor. Müşterilerimiz genel anlamda buradaki yüksek sesten rahatsız ve ses kirliliğinden dolayı artık buraya gelmek istemediklerini söylüyorlar. Müşterilerimizin ayağını çekmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Aslında burası gençlerin buluştuğu, sosyalleştiği güzel bir yer. Buraya şehir dışından turlar geliyor; gelin ve damatlar fotoğraf çektirmeye geliyor. Yani burası artık Eskişehir'in simge bir yeri hâlini almış durumda" şeklinde konuştu.