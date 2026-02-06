  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Yapmadığı bir bu kalmıştı! Trump "Bu çok büyük bir iş" deyip tanıtımını yaptı
Giriş Tarihi:

Yapmadığı bir bu kalmıştı! Trump “Bu çok büyük bir iş” deyip tanıtımını yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği internet sitesinin halkın erişimine açıldığını belirterek, “Bu çok büyük bir iş” dedi.

#1
Foto - Yapmadığı bir bu kalmıştı! Trump "Bu çok büyük bir iş" deyip tanıtımını yaptı

Yaptığı açıklamalar ve icraatlarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump yeni bir iş sektörüne girdi.

#2
Foto - Yapmadığı bir bu kalmıştı! Trump "Bu çok büyük bir iş" deyip tanıtımını yaptı

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısıyla kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı.

#3
Foto - Yapmadığı bir bu kalmıştı! Trump "Bu çok büyük bir iş" deyip tanıtımını yaptı

Trump, büyük ilaç firmalarının tamamıyla ciddi görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatında düşüş sağladıklarını vurgulayarak, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini bildirdi.

#4
Foto - Yapmadığı bir bu kalmıştı! Trump "Bu çok büyük bir iş" deyip tanıtımını yaptı

Yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının hayatına doğrudan dokunan ve bütçelerine önemli katkı yapacak bir adım olduğunu kaydeden Trump, sözlerini şöyle tamamladı:

#5
Foto - Yapmadığı bir bu kalmıştı! Trump "Bu çok büyük bir iş" deyip tanıtımını yaptı

“Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş”

#6
Foto - Yapmadığı bir bu kalmıştı! Trump "Bu çok büyük bir iş" deyip tanıtımını yaptı

Öte yandan tanıtımıma ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Müdürü Mehmet Öz de katıldı.

