Bölge tam anlamıyla yangın yeri: Savaşta olan ülke Türkiye'den gemi alıyor

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Filatov, Savunma sektöründe Ukrayna-Türk iş birliği için daha fazla fırsatı konuştuk ve Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrara katkı sağlayan ortak projelerin genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca geleceğin Ukrayna korveti Hetman Ivan Vyhovskyi’nin inşaat alanını da ziyaret ettim. STM ekibine verimli iş birliği ve devam eden ortaklık için teşekkür ederiz” dedi.