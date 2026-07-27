Bölge tam anlamıyla yangın yeri: Savaşta olan ülke Türkiye'den gemi alıyor
Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Türkiye'nin önemli savaş gemi üreticilerinden birisi olan STM'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Türkiye'nin önemli savaş gemi üreticilerinden birisi olan STM'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.
Haberdenizde'de yer alan habere göre, Ukrayna Donanması için MİLGEM ADA sınıfı iki korvet inşa eden Türkiye tarafında ana yüklenici olarak görev alan STM, Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosluğunu ağırladı.
Diplomat Heorhii Filatov ve yetkilileri, halen inşası İstanbul Shipyard’da devam eden ikinci korveti olan Hetman Ivan Vygovsky’i de ziyaret etti.
Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Filatov, Savunma sektöründe Ukrayna-Türk iş birliği için daha fazla fırsatı konuştuk ve Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrara katkı sağlayan ortak projelerin genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca geleceğin Ukrayna korveti Hetman Ivan Vyhovskyi’nin inşaat alanını da ziyaret ettim. STM ekibine verimli iş birliği ve devam eden ortaklık için teşekkür ederiz” dedi.
Ukrayna Donanması için RMK Marine’de inşa edilen ilk korvet olan Hetman Ivan Mazepa’nın ise inşası tamamlanmış durumda. Korvet; Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi gereği, Ukrayna bir savaşın tarafı olduğu için yola çıkamazken bu ülke 106 kişilik mürettabatı Türkiye’ye göndermeyi planlıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23