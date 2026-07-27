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Türkiye'ye akın ediyorlar: 7 ülke 'kan ağlıyoruz' diyerek başvuru yaptı

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Türkiye'ye akın ediyorlar: 7 ülke 'kan ağlıyoruz' diyerek başvuru yaptı

Rusya'dan Türkiye'ye turist akını sürerken, bazı Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sınır turizminde yaşanan ciddi kayıplar için AB'nin kapısını çaldı.

#1
Foto - Türkiye'ye akın ediyorlar: 7 ülke 'kan ağlıyoruz' diyerek başvuru yaptı

Latviya, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya, sınır bölgelerinde turizmde yaşanan ciddi gerileme nedeniyle Avrupa Komisyonu'na ortak mektup göndererek destek talebinde bulundu.

#2
Foto - Türkiye'ye akın ediyorlar: 7 ülke 'kan ağlıyoruz' diyerek başvuru yaptı

Politico'nun ulaştığı belgeye göre ülkeler, jeopolitik gelişmeler ve güvenlik endişelerinin sınır turizmini olumsuz etkilediğini, birçok bölgede ziyaretçi sayısının keskin şekilde düştüğünü bildirdi.

#3
Foto - Türkiye'ye akın ediyorlar: 7 ülke 'kan ağlıyoruz' diyerek başvuru yaptı

Yedi ülke, sınır bölgelerindeki turizm işletmelerinin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek Avrupa Komisyonu'ndan bölgesel ekonomiyi destekleyecek ek önlemler alınmasını istedi.

#4
Foto - Türkiye'ye akın ediyorlar: 7 ülke 'kan ağlıyoruz' diyerek başvuru yaptı

Haberde, Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından birçok Doğu Avrupa ülkesinin Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarını önemli ölçüde sıkılaştırdığı, bunun sonucunda bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan Rus turist sayısında keskin düşüş yaşandığı hatırlatıldı. Özellikle Baltık ülkeleri ile Bulgaristan, geçmişte Rus turistlerin en yoğun ziyaret ettiği destinasyonlar arasında yer alıyordu.

#5
Foto - Türkiye'ye akın ediyorlar: 7 ülke 'kan ağlıyoruz' diyerek başvuru yaptı

Öte yandan Güney Avrupa'daki rekor sıcaklıklar nedeniyle son dönemde bazı turistlerin Baltık ülkeleri ve Kuzey Avrupa'yı alternatif tatil rotası olarak tercih etmeye başladığı belirtiliyor.

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