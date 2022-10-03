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Otomotiv
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Yapay zeka sayesinde ortaya çıktı! Geleceğin otomobilleri böyle olacak

2022-10-03 16:49:29
Yapay zeka sayesinde ortaya çıktı! Geleceğin otomobilleri böyle olacak

Teknolojinin ilerlediği dönemlerde yapay zeka üzerinde de çalışmalar hız kazandı. İnsan beyni gibi işlem yapan yapay zekalar geleceğin otomobillerini merak edenlere görüntü çizdi. Dünya genelinde oluşan kriz sebebiyle ya da dar gelirliler için hayal edilip de alınamayan lüks araçların ilerideki tasarımına ilişkin fotoğraflar ilgi çekti. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche gibi markaların süper arabaları adeta video oyununu andırıyor. ‘Gelecekte arabalar nasıl olacak’ soruları arama motorlarına sorulurken tam da bu sorunun üzerine İngiltere'de araba sigortası sağlayıcısı olan Veygo, bir çalışma gerçekleştirdi. Şirket, geleceğin süper arabalarını hayal edebilmek adına yapay zekayı kullanmaya karar verdi. Bu doğrultuda yapay zekadan geleceğin süper arabalarını tasarlaması istenildi.

#1
Foto - Yapay zeka sayesinde ortaya çıktı! Geleceğin otomobilleri böyle olacak

Lamborghini - Köşeli genişliği ve fazla ışıklı olması gibi yeni değişimi şaşırttı. Özellikle sosyal medyada adeta uzay gemisine benzetildi.

#2
Foto - Yapay zeka sayesinde ortaya çıktı! Geleceğin otomobilleri böyle olacak

Ferrari - Kırmızı rengiyle yine bildindiği gibi...

#3
Foto - Yapay zeka sayesinde ortaya çıktı! Geleceğin otomobilleri böyle olacak

Audi - Süper araba R8’in yolundan ilerleyecek

#4
Foto - Yapay zeka sayesinde ortaya çıktı! Geleceğin otomobilleri böyle olacak

Maserati’nin gelecekte üreteceği süper araba

#5
Foto - Yapay zeka sayesinde ortaya çıktı! Geleceğin otomobilleri böyle olacak

Porsche

#6
Foto - Yapay zeka sayesinde ortaya çıktı! Geleceğin otomobilleri böyle olacak

Aston Martin

#7
Foto - Yapay zeka sayesinde ortaya çıktı! Geleceğin otomobilleri böyle olacak

McLaren

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