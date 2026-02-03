Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Dezenflasyon süreci devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz" dedi.