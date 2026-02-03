  • İSTANBUL
Başını CHP’lilerin çektiği şüpheliler için hesap vakti! Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci perde
Giriş Tarihi:

Başını CHP’lilerin çektiği şüpheliler için hesap vakti! Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci perde

CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen dava sürüyor. Bugün sanıkların savunması alınmaya devam edecek.

#1
Foto - Başını CHP’lilerin çektiği şüpheliler için hesap vakti! Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci perde

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası ikinci haftasında devam ediyor. 20 tutuklu sanığın savunmalarının ilk hafta tamamlandığı duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

#2
Foto - Başını CHP’lilerin çektiği şüpheliler için hesap vakti! Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci perde

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasının dördüncü günü başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

#3
Foto - Başını CHP’lilerin çektiği şüpheliler için hesap vakti! Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci perde

Duruşmanın 1'inci haftasında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu toplamda 20 tutuklu sanık savunma yaptı.

#4
Foto - Başını CHP’lilerin çektiği şüpheliler için hesap vakti! Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci perde

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde ki duruşmanın 2'nci haftasında, diğer sanıkların savunmaları alınacak. (DHA)

