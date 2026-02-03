  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Doğa
7
Yeniakit Publisher
İstanbul Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu Kar geri geldi
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu Kar geri geldi

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oldu. Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü.

#1
Foto - İstanbul Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu Kar geri geldi

Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu. Havadan çekilen görüntüler adeta mest etti.

#2
Foto - İstanbul Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu Kar geri geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oldu.

#3
Foto - İstanbul Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu Kar geri geldi

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bazı ilçelerde çevrenin tamamen beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

#4
Foto - İstanbul Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu Kar geri geldi

Özellikle Arnavutköy’e bağlı Yassıören Mahallesi ile Hadımköy çevresinde kar yağışının ardından açık alanlar beyaza büründü.

#5
Foto - İstanbul Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu Kar geri geldi

Benzer manzaralar Çatalca’nın bazı bölgelerinde de kaydedildi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu cadde ve sokaklardaki trafik levhaları dondu.

#6
Foto - İstanbul Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu Kar geri geldi

Bazı noktalarda ise yollarda donma oluştuğu görüldü. Havadan çekilen görüntüler adeta mest etti.

