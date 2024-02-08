Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Yapay zeka teknolojileri, güvenlik sektöründe hırsızlık tespiti, video analizi ve tehdit değerlendirmesi gibi alanlarda etkili bir şekilde kullanılarak daha akıllı ve güvenli çözümler sunuyor. Türkiye'de yapılan yapay zeka analizine göre, en büyük güvenlik riski olarak hırsızlık öne çıkıyor. Analiz, 2024'te hırsızlık riskinin azalacağını, ancak gasp ve vandallık gibi suçların artış gösterebileceğini öngörüyor.