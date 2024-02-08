  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petkim sürdürülebilirlik için yeşil finansman kullanacak

Ünlü futbolcudan tartışmalara neden olacak bırakma kararı! Şok karar! Talebini reddetti... Duyan hemen!

Haftanın yıldızları açıklandı! A101’de yeni indirim yağmuru

TEMSA CDP sürecine dahil olduğu ilk yılda ‘A’ notunun sahibi oldu!

Fenerbahçe'den şok eden “yıldız” kararı! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak?

Ocakta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu!

Opel’in tamamen elektrikli modeline 5 yıldız!

Galatasaray’dan ikinci geri vites! Tabi yerseniz... Al haberi bakalım! Gücünü artıran olabilir ama! Sürpriz ki ne sürpriz...

Survivor'daki çıplaklığa O da isyan etti! Öyle bir yorum yapti ki... Tartışmalara yol açan yarışmacıların halleri konusu...

Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak
Teknoloji-Bilişim
12
Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

2024-02-08 10:05:13
Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Yapay zeka teknolojileri, güvenlik sektöründe hırsızlık tespiti, video analizi ve tehdit değerlendirmesi gibi alanlarda etkili bir şekilde kullanılarak daha akıllı ve güvenli çözümler sunuyor. Türkiye'de yapılan yapay zeka analizine göre, en büyük güvenlik riski olarak hırsızlık öne çıkıyor. Analiz, 2024'te hırsızlık riskinin azalacağını, ancak gasp ve vandallık gibi suçların artış gösterebileceğini öngörüyor.

#1
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Yapay zeka teknolojileri günümüzde , sağlık, eğitim, ulaşım ve finans gibi birçok sektörde hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda.

#2
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Hastalık teşhisi, öğrenci performansı değerlendirmesi, sürücüsüz araçlar, dolandırıcılık tespiti gibi birçok alanda yapay zeka teknolojileri aktif olarak kullanılıyor.

#3
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Bu gelişmeler, iş süreçlerimizi optimize etme ve yeni olanaklar yaratma konusunda önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor.

#4
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Türkiye'de en fazla karşılaşılan güvenlik riski ne? Gelecekte de hayatımızın birçok alanında etkili olmaya devam edecek olan yapay zeka tarafından yapılan analize göre, Türkiye'de 2023 yılında en fazla karşılaşılan güvenlik riski hırsızlık olarak belirlendi.

#5
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Securitas, dünyanın önde gelen güvenlik şirketlerinden biri olarak hem küresel hem de Türkiye'ye odaklanan güvenlik riskleri durum değerlendirme raporunu yayınladı.

#6
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Securitas'ın raporuna göre, 800 bin bildirinin yüzde 51.1'i hırsızlık olaylarına aitti, yangın ise yüzde 10.4 ile ikinci sıradaydı.

#7
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Rapora göre, hırsızlık riski tüm sektörlerde öne çıkarken, perakende ve endüstri/üretim sektörlerinde en fazla görüldü.

#8
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Konut sektöründe yaz aylarında ve tatillerde, perakende sektöründe kış aylarında, turizm sektöründe ise yaz aylarında hırsızlık ihbarları arttı.

#9
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Yapay zeka tarafından yapılan analiz, önümüzdeki 3 ayda hırsızlık riskinin yüzde 15 azalmasını öngörürken, gasp ve vandalizm (kamu ve özel mala saldırı) risklerinde artış beklentisi olduğunu gösteriyor.

#10
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Raporun ortaya koyduğu perspektife göre, işletme sahipleri, büyük ölçekli risklere odaklanmanın yanı sıra öncelikle personel güvenliği, mülk koruması ve sahip olduklarının güvenliği gibi mikro düzeydeki endişelere odaklanıyorlar. Bu bağlamda, işletmelerin öncelikli yerel riskleri arasında izinsiz giriş, hırsızlık, vandallık, yangın ve soygun gibi faktörler yer almakta.

#11
Foto - Yapay zeka konuştu ama hiç iyi şeyler değil… Türkiye ile ilgili kritik 'risk' analizi

Bu veriler, güvenlik önlemlerinin etkili bir şekilde planlanması ve uygulanması için sektörlere önemli bir rehberlik sunmakta.

Benzin ve motorin! Akaryakıt fiyatlarının güncel fiyatları
Ekonomi

Benzin ve motorin! Akaryakıt fiyatlarının güncel fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanması sonucu vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberlerini merak ediyor. Brent ham ..
Putin’den nükleer silah cevabı: Saddam Hüseyin de öyle düşünüyordu
Dünya

Putin’den nükleer silah cevabı: Saddam Hüseyin de öyle düşünüyordu

Sık sık nükleer silah söylemleriyle dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev arasındaki nü..
Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı
Siyaset

Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, kendisine yönelik protestoları Gökhan Zan'ın başlattığını belirterek, eski futbo..
Hamas Türkiye'den garantör olmasını istedi
Gündem

Hamas Türkiye'den garantör olmasını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi reddetmesi sonrası, Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, Katar, mısır, ..
Rus turistlerin tercihi o ilimiz! Rus turizmcileri uçuş tarihlerini değiştirdi
Ekonomi

Rus turistlerin tercihi o ilimiz! Rus turizmcileri uçuş tarihlerini değiştirdi

Rusya'da tur operatörleri erken rezervasyon döneminde Türkiye'ye talebin arttığını ifade ediyor. Rus havayolu şirketi Azur Air, satışın yapı..
Başak Demirtaş’ın tehditlerle sindirilmesi işleri karıştırdı! DEM’in İstanbul aday adayları belli oldu
Siyaset

Başak Demirtaş’ın tehditlerle sindirilmesi işleri karıştırdı! DEM’in İstanbul aday adayları belli oldu

Kemalistlerin daha düne kadar öve öve bitiremediği, ancak ismi İstanbul adaylığı için geçmeye başladıktan sonra tehditlerle sindirdiği Başak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23