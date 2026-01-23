  • İSTANBUL
Yapay zeka kasıp kavuruyor! NAND krizi derinleşiyor
Yapay zeka kasıp kavuruyor! NAND krizi derinleşiyor

NAND flaş bellek pazarındaki arz sıkıntısı büyüyor. Kioxia, 2026 yılı için planlanan tüm üretim kapasitesinin şimdiden satıldığını açıklayarak sektörde alarm zillerini çaldı. Artan yapay zeka yatırımları, fiyatları hızla yukarı çekiyor.

Dünyanın önde gelen NAND flaş bellek üreticilerinden Kioxia, 2026 yılı için planlanan üretim kapasitesinin tamamen tükendiğini duyurdu.

Şirketin Memory Business Unit Direktörü Shunsuke Nakato, yaptığı açıklamada, “2026 yılı için planlanan tüm NAND flaş ve SSD üretimimiz şimdiden satılmış durumda” ifadelerini kullandı.

Nakato, yapay zekâ yatırımlarındaki olağanüstü artışın, NAND talebini öngörülerin çok ötesine taşıdığını belirtti. “Yapay zekâ yatırımları durmuyor; şirketler rekabet dışı kalmamak için bu alana yatırım yapmaya devam ediyor. Talep, klasik veri merkezi ve tüketici elektroniği döngülerinin çok üzerinde.” dedi.

Kioxia’nın açıklaması, SSD pazarında yaklaşan sıkıntının habercisi olarak değerlendiriliyor. Nakato, fiyatların son dönemde yaklaşık yüzde 30 oranında yükseldiğini doğrularken, bu eğilimin 2027’ye kadar devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Uzmanlara göre, Samsung ve SK Hynix’in de üretim kısma politikaları uygulamasıyla birlikte, SSD ve NAND temelli depolama ürünlerinin fiyatlarında önümüzdeki aylarda yeni zam dalgaları görülebilir.

Kioxia, artan talep karşısında üretimini “en yüksek teklifi verene” değil, uzun vadeli iş ortaklarına öncelik verecek şekilde planladığını açıkladı. Şirket, özellikle veri merkezi ve yapay zekâ altyapısı alanında faaliyet gösteren büyük kurumsal müşterilere öncelik tanıyacak. Bu strateji, kısa vadede tüketici pazarında ürün bulunabilirliğini zorlaştırabilir. Analistler, SSD alımlarında stok sorunu ve fiyat dalgalanmalarının özellikle ikinci çeyrekten itibaren belirgin hale geleceğini öngörüyor.

Kioxia, üretim kapasitesini artırmak amacıyla Japonya’daki iki büyük tesisini genişletme sürecine girdi: Yokkaichi Tesisi: Yapay zekâ destekli üretim otomasyonu ile verimlilik artırılacak.

Kitakami Tesisi: Yeni nesil BiCS FLASH Gen 8 3D NAND teknolojisi ile tam ölçekli üretim başlayacak. Bu yatırımların, 2027 itibarıyla kapasite artışına katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, şirketin CES 2026’da tanıttığı BG7 Serisi SSD’ler, özellikle OEM ve tüketici segmentinde yaşanan tedarik açığını kısmen hafifletmeyi hedefliyor.

Kioxia’nın duyurusu, yalnızca şirket özelinde değil, genel olarak NAND pazarındaki arz-talep dengesizliğini gözler önüne seriyor. 2025’in son çeyreğinden itibaren hızla büyüyen AI altyapı yatırımları, veri merkezlerinin depolama ihtiyaçlarını katladı. Bu tabloya Çinli üreticilerin jeopolitik kısıtlamalar nedeniyle pazara sınırlı erişimi de eklenince, küresel tedarik zincirinde baskı daha da arttı.

Kioxia yönetimi, mevcut gidişata göre 2027’ye kadar tedarik sıkıntısının süreceğini öngörüyor. Şirket, “Stoklarımızın tükenmesi sadece ticari bir durum değil, sektör genelinde arzın talebi karşılayamaması anlamına geliyor” açıklamasını yaptı. Sektör uzmanları, 2026 boyunca SSD ve NAND tabanlı depolama ürünlerinin fiyatlarında kalıcı yüksek seyrin süreceğini, tüketici tarafında ise üretici stok yönetim stratejilerinin belirleyici olacağını vurguluyor. Kioxia’nın “2026 stokları tükendi” açıklaması, küresel NAND piyasasında yaklaşan darboğazın en net göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeden devam ettiği bir dönemde, SSD pazarında yüksek fiyat, düşük stok ve uzun teslim süreleri yeni norm haline gelmiş durumda. Haber Kaynağı: Tweak Town

