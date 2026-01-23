Yapay zeka kasıp kavuruyor! NAND krizi derinleşiyor

Kioxia yönetimi, mevcut gidişata göre 2027’ye kadar tedarik sıkıntısının süreceğini öngörüyor. Şirket, “Stoklarımızın tükenmesi sadece ticari bir durum değil, sektör genelinde arzın talebi karşılayamaması anlamına geliyor” açıklamasını yaptı. Sektör uzmanları, 2026 boyunca SSD ve NAND tabanlı depolama ürünlerinin fiyatlarında kalıcı yüksek seyrin süreceğini, tüketici tarafında ise üretici stok yönetim stratejilerinin belirleyici olacağını vurguluyor. Kioxia’nın “2026 stokları tükendi” açıklaması, küresel NAND piyasasında yaklaşan darboğazın en net göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeden devam ettiği bir dönemde, SSD pazarında yüksek fiyat, düşük stok ve uzun teslim süreleri yeni norm haline gelmiş durumda. Haber Kaynağı: Tweak Town