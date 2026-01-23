Yeni evlerde güneş paneli zorunlu oluyor
İngiltere, 20 milyar dolarlık “Warm Homes Plan” yatırımıyla milyonlarca hanede güneş enerjisi dönüşümünü başlatıyor. Yeni inşa edilecek tüm konutlarda güneş paneli sistemleri standart hale geliyor.
İngiltere hükümeti, konutlarda enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 15 milyar sterlinlik (yaklaşık 20 milyar dolar) dev bir yatırım planı açıkladı.
“Warm Homes Plan” adı verilen program kapsamında, ülke genelinde milyonlarca haneye çatı tipi güneş paneli, batarya depolama sistemi ve ısı pompası kurulacak. Hükümet, programın 2030 yılına kadar güneş enerjili konut sayısını üç katına çıkarabileceğini belirtiyor.
İngiltere Enerji Bakanlığı’na göre program sayesinde 2030 yılına dek 3 milyon evin çatısına güneş paneli kurulabilecek. Yapılan projeksiyonlar, önümüzdeki beş yılda kurulacak sistemlerin, son 15 yılda kurulan toplamdan iki kat fazla olacağını gösteriyor. Bu artış, ülkenin çatı üstü güneş enerjisi kapasitesini rekor seviyelere taşıyacak ve evsel elektrik üretiminde önemli bir paya ulaşmasını sağlayacak.
Programın en dikkat çekici kısmı, yeni inşa edilecek evlerde güneş paneli sistemlerinin zorunlu hale gelmesi.
İngiltere hükümeti, yılın ilk çeyreğinde yayımlanacak yasal düzenlemeyle birlikte, yeni konutların yüksek enerji verimliliğine sahip olması ve standart olarak güneş panelleriyle donatılması gerektiğini teyit etti.
Bu adım, ülke genelinde yenilenebilir enerji kullanımını tabana yayacak bir dönüşüm olarak görülüyor.
Warm Homes Plan’ın finansman modeli iki ayak üzerine kurulu: Hibeler: Düşük gelirli haneler için güneş paneli, batarya ve ısı pompası gibi sistemlerin kurulum maliyetinin tamamı devlet tarafından karşılanacak.
Devlet Destekli Krediler: Orta gelirli haneler için düşük faizli kredi mekanizması oluşturulacak. Hükümet, ortalama maliyeti 9 ila 12 bin sterlin arasında değişen güneş paneli sistemlerinin önemli bir kısmının hibe kapsamında ücretsiz sağlanabileceğini duyurdu. Finansman modeline ilişkin detayların, 2026 yılı içinde finans sektörü ve tüketici örgütleriyle istişare edilerek netleştirilmesi bekleniyor.
Warm Homes Plan, İngiltere’nin daha geniş kapsamlı Clean Power Action Plan stratejisinin bir parçası olarak uygulanıyor. Bu kapsamda ülke, 2030 yılına kadar 45-47 gigawatt (GW) aralığında güneş enerjisi kurulu gücüne ulaşmayı hedefliyor.
Bu rakam, Kasım 2025 itibarıyla kaydedilen 21,5 GW’lık mevcut kapasitenin iki katından fazla. Enerji uzmanlarına göre bu artış, İngiltere’nin elektrik üretiminde fosil yakıt bağımlılığını azaltarak emisyon hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak.
Enerji uzmanları, İngiltere’nin bu modelinin Türkiye için de örnek alınabileceğini belirtiyor. Türkiye, yıllık ortalama 2.700 saat güneşlenme süresiyle Avrupa’daki en avantajlı ülkelerden biri. Ember verilerine göre Türkiye’nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli en az 120 GW, bu da ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayabilecek düzeyde.
Ancak Türkiye’de apartman tipi konutların fazlalığı ve kat maliklerinin oy birliği gereksinimi, çatı GES sistemlerinin yaygınlaşmasını yavaşlatıyor. Uzmanlar, “İngiltere’deki gibi kapsamlı bir program zaman alabilir; ancak en azından bürokratik engellerin kaldırılması bile dönüşümü hızlandıracaktır.” değerlendirmesinde bulunuyor.
İngiltere’nin Warm Homes Plan hamlesi, yalnızca enerji maliyetlerini azaltmakla kalmayıp karbon nötr ekonomi hedefi doğrultusunda güçlü bir adım olarak görülüyor.
Yeni konutlarda güneş paneli zorunluluğu, Avrupa’da yenilenebilir enerji devriminin konut ölçeğine taşındığının somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Haber Kaynağı: Ember energy
