Yeni evlerde güneş paneli zorunlu oluyor

Enerji uzmanları, İngiltere’nin bu modelinin Türkiye için de örnek alınabileceğini belirtiyor. Türkiye, yıllık ortalama 2.700 saat güneşlenme süresiyle Avrupa’daki en avantajlı ülkelerden biri. Ember verilerine göre Türkiye’nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli en az 120 GW, bu da ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayabilecek düzeyde.