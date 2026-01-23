  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni evlerde güneş paneli zorunlu oluyor Gündeme bomba gibi düştü: 3 ayda incelten iki adım müthiş! Mutlaka denenmeli... Kış favorisi Deniz altı avcısı! Otonom helikopter ilk uçuşunu yaptı Çin Büyükelçiliği'ne İngiltere'den onay! Kritik kararı sonrası WUC'un mesajı: İnşa etme kararlılığı kaygı verici Fransa basını anketi yayımladı, sonucu şaşkına çevirdi: Fransızların gözü artık orada! Yeni gelişme Hollanda’da trafik yoğunluğu hayatı felç etti! En çok o şehirde etkili oluyor... 'Trafik sıkışıklığı başkenti' oldu Yapay zeka kasıp kavuruyor! NAND krizi derinleşiyor Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Gündeme bomba gibi düştü: 3 ayda incelten iki adım müthiş! Mutlaka denenmeli... Kış favorisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündeme bomba gibi düştü: 3 ayda incelten iki adım müthiş! Mutlaka denenmeli... Kış favorisi

Gündeme bomba gibi düşen 3 Ayda incelten müthiş değişimin sonucu: İnatçı fazlalıklardan 1 tatlı kaşığı limon suyu katarak kurtulabilirsiniz. Bu seri yöntem kısa sürede nasıl gündeme yerleşti?

#1
Foto - Gündeme bomba gibi düştü: 3 ayda incelten iki adım müthiş! Mutlaka denenmeli... Kış favorisi

Son günlerde sosyal medya videolarını dolaşan bu yöntem, özellikle saatlerce masa başında çalışan ve hareket etmeye fırsat bulamayan kadınların ilgisini çekmiş durumda. Havaların soğumasıyla birlikte günlük hareket azalınca kilolar daha da ortaya çıkıyor.

#2
Foto - Gündeme bomba gibi düştü: 3 ayda incelten iki adım müthiş! Mutlaka denenmeli... Kış favorisi

İki Adımda Basen Eritme Yöntemi Nedir? Sosyal medyada paylaşılan içeriklerde yöntem oldukça basit anlatılıyor. Aslında işin temelinde iki düzenli alışkanlık yatıyor. Sabah aç karnına içilen metabolizma uyandırıcı karışım. Gün içinde yalnızca 10 dakika ayrılarak yapılan basen odaklı egzersizler! Bu iki uygulamayı aksatmadan yapan birçok kişi, 2–3 ay sonunda basen bölgesinde belirgin bir incelme fark ettiğini söylüyor. Ancak burada kritik nokta şu: Bu yöntem, mucize beklentisiyle değil, düzenli yaşamla birlikte etkisini gösteriyor. Sabah Aç Karnına İçilen Karışım Neden Bu Kadar Konuşuluyor? Videolarda en sık paylaşılan tarif şöyle: Ilık su. 1 tatlı kaşığı limon suyu. Bir tutam tarçın ya da zencefil. Bu karışımın amacı, sabah ilk saatlerde sindirim sistemini nazikçe harekete geçirmek. Uzmanlar, bu içeceğin tek başına basen eritmeyeceğini ancak güne daha zinde başlama ve metabolizmayı hafifçe uyandırma konusunda destek olabileceğini söylüyor. Beslenme uzmanlarının ortak görüşü şöyle özetleniyor: “Bu tarz içecekler metabolizmaya küçük bir başlangıç yaptırır, fakat bölgesel yağları tek başına eritmez. Etkiyi yaratan, günlük alışkanlıklarla birleşmesidir.”

#3
Foto - Gündeme bomba gibi düştü: 3 ayda incelten iki adım müthiş! Mutlaka denenmeli... Kış favorisi

Günde 10 Dakikalık Mini Basen Egzersizi! Yöntemin ikinci adımı, oldukça kısa ama düzenli yapılması gereken bir hareket serisi. En çok önerilen ve viral olan egzersizler: Yan bacak açma. Kalça kaldırma (glute bridge). Hafif tempolu squat. Bu hareketler, özellikle masa başında uzun süre oturmanın sebep olduğu bölgesel sıkılık kaybını toparlamaya yardımcı oluyor. Kullanıcılar, her gün sadece 10–12 dakika ayırmanın bile 3 ay sonunda fark yarattığını söylüyor.

#4
Foto - Gündeme bomba gibi düştü: 3 ayda incelten iki adım müthiş! Mutlaka denenmeli... Kış favorisi

Uzmanlar da bu görüşü destekliyor: “Düzenli yapılan bölgesel egzersiz, kas tonunu artırır ve bölgenin sıkılaşmasına yardımcı olur.” Küçük Beslenme Düzenlemeleri Etkiyi Güçlendiriyor Basen bölgesine yapılan çalışmanın daha hızlı sonuç vermesini isteyenler için uzmanların önerdiği küçük dokunuşlar şöyle:

#5
Foto - Gündeme bomba gibi düştü: 3 ayda incelten iki adım müthiş! Mutlaka denenmeli... Kış favorisi

Şeker ve beyaz undan uzak durmak. Akşam yemeklerini hafif tutmak. Gün boyunca yeterli su içmek. Gün içinde kısa yürüyüşler eklemek. Bu ufak değişiklikler, özellikle masa başında çalışan kişilerde hem kilo yönetimini kolaylaştırıyor hem de basen bölgesindeki sıkılaşmayı destekliyor.

#6
Foto - Gündeme bomba gibi düştü: 3 ayda incelten iki adım müthiş! Mutlaka denenmeli... Kış favorisi

Bu iki adım, kararlı bir düzenle birleştirildiğinde basen bölgesinde gözle görülür sıkılaşmaya yardımcı olur; fakat hiçbir yöntem tek başına mucize yaratmaz. Asıl sonuç, yaşam alışkanlıklarının bütününde ortaya çıkar. Not: Başlamadan önce doktorunuza veya ilgili sağlık uzmanına danışınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!'
Dünya

Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!'

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun geçen hafta Moldova’nın Romanya ile birleşme ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamalar, ülkede geniş çaplı..
‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı
Dünya

‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından İlham Ahmed, soykırımcı Siyonist İsrail'in televizyonunda zırladı.
Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira
Gündem

Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira

FETÖ geçmişiyle bilinen Ahmet Turan Alkan’ın vefatının ardından Hüseyin Kocabıyık’ın ortaya attığı “Çamlıca Camii bahanesi” iftirası, Manşet..
"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!
Gündem

"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!

Yıllardır dindar kesime ve muhafazakar değerlere "Gerici" yaftası vurarak üstten bakan, her tartışmada "Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olur..
Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor
Gündem

Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor

İklim bilimci Okan Bozyurt, şubatın ilk yarısında sıcaklıkların artacağını ancak ayın ortasından sonra mart ayına doğru Türkiye genelinde ol..
Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj!
Dünya

Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ tutuklularını Irak'a nakletmek için operasyon başlattı. İlk eta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23