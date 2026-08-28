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Taraftarlar yeni transferler nerede diye kıvranırken Galatasaray Noa Lang'a kaldı

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Taraftarlar yeni transferler nerede diye kıvranırken Galatasaray Noa Lang'a kaldı

Galatasaray'da bir türlü istenen takviyeler gelemeyince yine rota eski yıldıza dönmüş durumda...

#1
Foto - Taraftarlar yeni transferler nerede diye kıvranırken Galatasaray Noa Lang'a kaldı

Uzun süredir gündemde yer alan AC Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferinde Aston Villa’nın devreye girmesiyle rota değişti. Galatasaray, B planını vakit kaybetmeden devreye soktu: Napoli’nin Hollandalı yıldızı Noa Lang.

#2
Foto - Taraftarlar yeni transferler nerede diye kıvranırken Galatasaray Noa Lang'a kaldı

İtalyan basınında yer detaylara göre, AC Milan forması giyen Rafael Leao için Aston Villa ve Galatasaray arasında amansız bir yarış yaşandı. Aston Villa'nın Leao için sunduğu projenin Portekizli hücum oyuncusu tarafından kabul görmesi, Galatasaray’ın bu transferdeki umutlarını sonlandırdı. Kariyerine Premier Lig’de devam etmeye sıcak bakan Leao’nun bu kararı sonrası sarı-kırmızılı yönetim, hedefindeki diğer isme odaklandı.

#3
Foto - Taraftarlar yeni transferler nerede diye kıvranırken Galatasaray Noa Lang'a kaldı

Rafael Leao’nun İngiltere’ye transferinin kesinleşme noktasına gelmesiyle birlikte Galatasaray, listesindeki ilk alternatif olan Noa Lang için resmi hamlesini yapmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedullà’nın aktardığı bilgilere göre İstanbul devi, Napoli’de forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu için 25 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

#4
Foto - Taraftarlar yeni transferler nerede diye kıvranırken Galatasaray Noa Lang'a kaldı

Galatasaray’ın Noa Lang için ödemeye hazır olduğu 25 milyon euro, İtalya’da da transfer piyasasını hareketlendirdi. Napoli Yönetimi ve Sportif Direktör Giovanni Manna, Lang’ın satışından elde edilecek bu sıcak para akışıyla birlikte kadroya yeni bir santrfor takviyesi yapmak için onay bekliyor. Galatasaray'ın resmi teklifi sunmasıyla birlikte Hollandalı yıldızın İstanbul yolculuğunun kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

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