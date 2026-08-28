Taraftarlar yeni transferler nerede diye kıvranırken Galatasaray Noa Lang'a kaldı

Galatasaray’ın Noa Lang için ödemeye hazır olduğu 25 milyon euro, İtalya’da da transfer piyasasını hareketlendirdi. Napoli Yönetimi ve Sportif Direktör Giovanni Manna, Lang’ın satışından elde edilecek bu sıcak para akışıyla birlikte kadroya yeni bir santrfor takviyesi yapmak için onay bekliyor. Galatasaray'ın resmi teklifi sunmasıyla birlikte Hollandalı yıldızın İstanbul yolculuğunun kısa sürede netleşmesi bekleniyor.