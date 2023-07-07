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Teknoloji-Bilişim
9
Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

2023-07-07 01:11:07
Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

OpenAI süper zeka alanında yeni bir ekip kurdu. Bu ekibin görevi de tam manasıyla insanlığı yenmek.

#1
Foto - Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

OpenAI, süper zeki yapay zeka (Superintelligent) sistemleri için özel bir ekip kurduğunu açıkladı.

#2
Foto - Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

Superalignment olarak adlandırılacak bu takım, yapay zeka modellerinin insan değerlerini anlaması için çalışacak.

#3
Foto - Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

Şirket ayrıca yapay zekanın önümüzdeki on yıl içinde insan zekasını aşabileceğini düşünüyor.

#4
Foto - Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

OpenAI, yapay zeka araştırmalarına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Bir süredir süper zeki yapay zeka (Superintelligent) hakkındaki fikirlerini paylaşan şirket, bu alanı boş bırakmak istemiyor. Gelişmiş yapay zeka sistemlerinin, insanlığın çıkarları doğrultusunda hareket etmesini sağlayacak ekibini duyurdu.

#5
Foto - Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

Ilya Sutskever ve Jan Leike tarafından yönetilecek Superalignment takımı, yapay zekanın sadece öğrenmesini hedeflemiyor. Süper zeki sistemlerinin yeteneğini geliştirmek isteyen OpenAI, insanlığa karşı konum almaması için uğraşacak. Ancak süper zeki sistemlerin, insan beyni kapasitesini on yıl içinde geçebileceğini düşünüyor.

#6
Foto - Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

Superalignment ekibi, süper zekanın temel zorluklarını dört yıl içinde çözmek istediğini açıkladı. Çalışmalar, ChatGPT gibi mevcut modellerin güvenliğini artıracak. Ayrıca kötüye kullanım, ekonomik bozulma, dezenformasyon ve ayrımcılık gibi konulardaki potansiyel riskleri de azaltacak.

#7
Foto - Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

Süper zeki yapay zeka ekibi, OpenAI’ın önümüzdeki dört yıl boyunca kaynaklarının yüzde 20’sini kullanacak. Bu, superintelligent alanındaki en büyük yatırım olarak kabul ediliyor. Ayrıca insanlığın bugüne kadar yürüttüğü araştırmaları da aşıyor.

#8
Foto - Yapay zeka insanlığı geçer mi? Çalışmaya başladılar

Öte yandan ChatGPT’nin kullanımında ilk kez düşüş yaşandı. İnternet analiz sitesi SimilarWeb, hem masaüstü hem de mobil trafik dahil olmak üzere OpenAI’nin ChatGPT uygulamasındaki küresel trafiğin haziran ayında yüzde 9,7 düştüğünü açıkladı.

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