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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka destekli üç boyutlu oyuncaklar ürettiler

2024-06-21 10:38:15
Yapay zeka destekli üç boyutlu oyuncaklar ürettiler

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Deneysel Tasarım dersi kapsamında üretici yapay zekayı kullanarak fantastik evrenler ve o evrenlerde yaşayan karakterler tasarlayıp üç boyutlu baskıyla oyuncaklar üretti. Oyuncakların sunulduğu sergide, birbirinden renkli karakterler ilgi gördü. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans seçmeli derslerinden biri olan Deneysel Tasarım dersinde öğrenciler, tasarım sürecinin konsept ve ürün geliştirme aşamalarında üretici yapay zeka kullanımını deneyimledi. Dr. Öğretim Üyesi Sevi Merter ve Araştırma Görevlisi Atabey Güneç tarafından yürütülen projede 19 öğrenci, insan ve yapay zeka iş birliğiyle fantastik evrenler oluşturarak bu evrenlerde yaşayan karakterler tasarladı. Yapay zeka desteğiyle geliştirilen hikayeler ve konseptler, yine yapay zeka desteğiyle ürün haline getirildi.

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Foto - Yapay zeka destekli üç boyutlu oyuncaklar ürettiler

Öğrenciler, her bir oyuncağın yapay zeka tarafından üretilen versiyonlarına dayalı CAD modelleri oluşturup oyuncakları 3D baskı ile üretti. Oyuncaklar, “Plastik Fanteziler: Yapay Zekâ Üretimli Tasarım Oyuncakları” adıyla Yaşar Üniversitesi’nde sergilendi. Proje kapsamında, Buse Kızılkaya, Canan Oktay, Ceylin Bakıcı, Elifsu Celep, Fatma Sündüz Genç Zmphyra Universe adlı evreni, Eren Aközel, Arda Gürkan İspir, Alper Ozaman, Şafak Sayıldı ve Serhat Sürer Apocalipso adlı evreni oluşturdu. Underground Universe evreninin tasarım ekibinde Ender Asar, Karsu Özyurt, Nazmiye Çetik ve Kaan Gürbüz yer alırken Vahato ekibinde ise Alara Cihaoğlu, Duru Tunçer, Arda Başa ve Taha Semih Yazan görev aldı.

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Foto - Yapay zeka destekli üç boyutlu oyuncaklar ürettiler

Projeye dair açıklama yapan Sevi Merter, “Bu projedeki genel deneyim hem öğrenciler hem de eğitmenler için oldukça olumlu, aydınlatıcı ve keyifliydi. Ders kapsamında yapay zekanın tasarım sürecine entegrasyonunun, tasarım eğitimi ve tasarım uygulamalarının geleceği açısından ne gibi fırsatlar sunduğunu anlamayı hedefledik. Üretici yapay zekâ, bu süreçte tasarımın sınırlarını zorlayarak, tasarım ve hikâye anlatımının ufuklarını genişletmemizi mümkün kıldı ve tasarım sürecinde geleneksel yöntemlerin tamamlayıcısı oldu. Aynı zamanda, farklı anlatım ve ifade biçimlerini keşfetmemizi sağlayarak tasarım sürecini zenginleştirdi ve hızlandırdı” dedi.

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