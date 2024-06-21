2024-06-21 10:38:15 Yapay zeka destekli üç boyutlu oyuncaklar ürettiler
Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Deneysel Tasarım dersi kapsamında üretici yapay zekayı kullanarak fantastik evrenler ve o evrenlerde yaşayan karakterler tasarlayıp üç boyutlu baskıyla oyuncaklar üretti. Oyuncakların sunulduğu sergide, birbirinden renkli karakterler ilgi gördü. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans seçmeli derslerinden biri olan Deneysel Tasarım dersinde öğrenciler, tasarım sürecinin konsept ve ürün geliştirme aşamalarında üretici yapay zeka kullanımını deneyimledi. Dr. Öğretim Üyesi Sevi Merter ve Araştırma Görevlisi Atabey Güneç tarafından yürütülen projede 19 öğrenci, insan ve yapay zeka iş birliğiyle fantastik evrenler oluşturarak bu evrenlerde yaşayan karakterler tasarladı. Yapay zeka desteğiyle geliştirilen hikayeler ve konseptler, yine yapay zeka desteğiyle ürün haline getirildi.