Yapay zeka destekli üç boyutlu oyuncaklar ürettiler

Projeye dair açıklama yapan Sevi Merter, “Bu projedeki genel deneyim hem öğrenciler hem de eğitmenler için oldukça olumlu, aydınlatıcı ve keyifliydi. Ders kapsamında yapay zekanın tasarım sürecine entegrasyonunun, tasarım eğitimi ve tasarım uygulamalarının geleceği açısından ne gibi fırsatlar sunduğunu anlamayı hedefledik. Üretici yapay zekâ, bu süreçte tasarımın sınırlarını zorlayarak, tasarım ve hikâye anlatımının ufuklarını genişletmemizi mümkün kıldı ve tasarım sürecinde geleneksel yöntemlerin tamamlayıcısı oldu. Aynı zamanda, farklı anlatım ve ifade biçimlerini keşfetmemizi sağlayarak tasarım sürecini zenginleştirdi ve hızlandırdı” dedi.