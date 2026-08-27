Moskova'yı sarsacak gelişme: Rusya'nın tahtına Türkiye oturuyor

Aktau, Kuryk ve Bakü gibi kritik limanların yanı sıra demiryolları, enerji güzergâhları, petrol boru hatları, haberleşme altyapısı ve diğer stratejik bağlantılar, koridorun önemini her geçen gün artırıyor. Analizde, bölgeden geçen ticaret hacmi ve enerji akışının büyümesiyle birlikte söz konusu altyapının güvenliğinin de daha kritik hale geldiği vurgulanıyor. Bu durum, ekonomik iş birliğinin yanı sıra ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerini de güçlendirebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde bölge ülkeleri arasında hava savunma sistemlerinin entegrasyonu, insansız hava ve kara sistemleri, istihbarat paylaşımı, siber güvenlik ve kritik altyapıların korunması gibi başlıkların daha fazla öne çıkması bekleniyor. Bu tablo, Orta Asya’da yalnızca savunma tedarikinde değil, bölgenin genel jeopolitik yöneliminde de yeni bir dönemin şekillenmekte olduğuna işaret ediyor.