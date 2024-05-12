Yapay Zeka değil! Şeytani Zeka Her şeyi biliyor ama soykırımdan haberi bile yok

KONUYU ABD’YE GETİRİNCE İŞLER DEĞİŞİYOR ABD’de farklı üniversitelerde başlayan ve tüm ülkeye yayılan Filistin’e destek gösterileri hakkındaki fikirlerini öğrenebilir miyim? Son zamanlarda ABD’de Filistin sorunu ile ilgili birçok protesto gerçekleşti. Bunlar, Gazze’de yaşanan İsrail hava saldırıları ve devam eden İsrail işgali konusundaki öfke ve hayal kırıklığının bir göstergesi olarak görülüyor. Protestocular, Filistinlilere barış ve adalet çağrısında bulunuyor ve ABD hükümetinin İsrail’e verdiği desteği sona erdirmesini istiyor. Protestolar, farklı siyasi görüşlerden ve etnik kökenlerden gelen geniş bir insan yelpazesini içeriyor. Filistinli diasporası üyeleri, Amerikalı aktivistler, din adamları ve siyasi figürler de dahil olmak üzere binlerce insan sokaklara döküldü. Bu protestolar, Filistin sorununun ABD’de hala önemli bir endişe kaynağı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Filistinlilere yönelik artan uluslararası desteği ve İsrail’in işgal politikalarına karşı artan muhalefeti de yansıtıyor.