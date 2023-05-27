2023-05-27 21:26:32 Yapay zeka çalışanları kovdurdu!
Yapay zeka botu tüm çalışanların işten kovulmasına neden oldu.
Yapay zeka botu tüm çalışanların işten kovulmasına neden oldu.
Yapay zeka artık hayatımızın her alanına hakim oluyor diyebiliriz. Ödevlerimize yardımcı oluyor, hayat telaşesi arasında hatırlamamız gerekenleri bize hatırlatıyor, hatta kendi programlarını bile yazıyorlar.
Ancak bunların yanında belki de hayatımızı da ele geçiriyor olabilirler. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez bir öğretilmiş cevaplar bazlı sohbet botu insanların işini elinden aldı. İşte insanları işinden eden yapay zeka botu hakkında detaylar…
Amerika Birleşik Devletleri’nde bilindiği üzere obezite çok yaygın bir sağlık sorunu. Devlet ve hükümet bunun önüne geçmek amacıyla birçok yeni uygulamayı hayata sürüyor.
Bu konularda insanlara yardımcı olan ABD Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği (NEDA) geçtiğimiz günlerde çok tartışılacak bir karar aldı.
Alınan karara bakıldığındaysa bir yapay botun gerçekten insanların işini elinden aldığı görüldü.
ABD Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği‘nin kendine ait bir bilgi-sohbet hattı bulunmakta. Bu hattı Türkiye’deki ALO 171 sigarayı bırakma destek hattına benzetebiliriz.
Bu hattı arayan Amerikalılar obezite ile mücadele etmek için danışmanlık hizmeti alıyorlar. Tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinler, spor programları vb. bilgilere bu hat aracılığıyla erişebiliyorlar.
Bahsi geçen telefon hattı aslında bir çağrı merkezi. Yani birçok çalışanın oturup insanları dinlediği ve sorularına cevap verdiği bir topluluk düşünün.
Fakat artık arayan kullanıcılar gerçek bir danışman ile konuşmayacak. ABD Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği yönetimi aldığı karar doğrultusunda tüm çalışanlarını kovdu. Ve ardından çağrı merkezi kapatıldı.
Buna sebep olaraksa derneğin daha az maliyetli bir çözüm olan yapay zekayı kullanmak istemesi. Dernek açıklamasında hattın kullanıma devam edeceği ancak artık arayan kişilerin yapay zekaya sahip bir sohbet botuyla konuşacaklarını belirtti.
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