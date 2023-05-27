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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

2023-05-27 21:26:32
Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Yapay zeka botu tüm çalışanların işten kovulmasına neden oldu.

#1
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Yapay zeka artık hayatımızın her alanına hakim oluyor diyebiliriz. Ödevlerimize yardımcı oluyor, hayat telaşesi arasında hatırlamamız gerekenleri bize hatırlatıyor, hatta kendi programlarını bile yazıyorlar.

#2
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Ancak bunların yanında belki de hayatımızı da ele geçiriyor olabilirler. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez bir öğretilmiş cevaplar bazlı sohbet botu insanların işini elinden aldı. İşte insanları işinden eden yapay zeka botu hakkında detaylar…

#3
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Amerika Birleşik Devletleri’nde bilindiği üzere obezite çok yaygın bir sağlık sorunu. Devlet ve hükümet bunun önüne geçmek amacıyla birçok yeni uygulamayı hayata sürüyor.

#4
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Bu konularda insanlara yardımcı olan ABD Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği (NEDA) geçtiğimiz günlerde çok tartışılacak bir karar aldı.

#5
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Alınan karara bakıldığındaysa bir yapay botun gerçekten insanların işini elinden aldığı görüldü.

#6
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

ABD Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği‘nin kendine ait bir bilgi-sohbet hattı bulunmakta. Bu hattı Türkiye’deki ALO 171 sigarayı bırakma destek hattına benzetebiliriz.

#7
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Bu hattı arayan Amerikalılar obezite ile mücadele etmek için danışmanlık hizmeti alıyorlar. Tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinler, spor programları vb. bilgilere bu hat aracılığıyla erişebiliyorlar.

#8
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Bahsi geçen telefon hattı aslında bir çağrı merkezi. Yani birçok çalışanın oturup insanları dinlediği ve sorularına cevap verdiği bir topluluk düşünün.

#9
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Fakat artık arayan kullanıcılar gerçek bir danışman ile konuşmayacak. ABD Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği yönetimi aldığı karar doğrultusunda tüm çalışanlarını kovdu. Ve ardından çağrı merkezi kapatıldı.

#10
Foto - Yapay zeka çalışanları kovdurdu!

Buna sebep olaraksa derneğin daha az maliyetli bir çözüm olan yapay zekayı kullanmak istemesi. Dernek açıklamasında hattın kullanıma devam edeceği ancak artık arayan kişilerin yapay zekaya sahip bir sohbet botuyla konuşacaklarını belirtti.

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