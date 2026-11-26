Olmayacak şey oldu: Salah'ın korumaları için Bulgar basını ağzını bozdu: Goriller!
Trabzonspor'un Liverpool formalı Salah hayranlarından yıldızlarını korumak için tuttuğu özel güvenliklere Bulgar basını "goriller" diyerek tepki gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor'un Liverpool formalı Salah hayranlarından yıldızlarını korumak için tuttuğu özel güvenliklere Bulgar basını "goriller" diyerek tepki gösterdi.
Trabzonspor bu akşam CSKA Sofya ile Konferans Ligi maçına çıkacak; ancak Bulgar basını Mohamed Salah'ın çılgın Bulgar taraftarlardan kaçırılmasına tepki gösterdi.
Trabzonspor kafilesinin Sofya'ya inişiyle terminalde olağanüstü hal ilan edildi. Havalimanında toplanan Bulgar futbolseverler, Salah'ın eski takımı Liverpool'un formalarını giyerek yıldız futbolcudan imza ve fotoğraf alabilmek için saatlerce bekledi.
Bulgar Blitz Sports, yoğun ilgi nedeniyle yaşanan kargaşayı "Havalimanında Salah çılgınlığı! 'Goriller' ve polisler başında nöbet tuttu" başlıklarıyla okuyucularına aktardı. Polis ekipleri ve özel korumaların adeta etten duvar ördüğü Mohamed Salah, güvenlik kordonu eşliğinde terminalden çıkarılarak doğrudan takım otobüsüne bindirildi. Bulgar medyası, taraftarların fotoğraf ve imza taleplerini geri çeviren Salah'ın bu tavrını "Sofya'da kaos çıktı, Salah taraftarları reddetti" ifadeleriyle eleştirdi.
Haberlerde, Salah'ın mesafeli tavrının aksine bordo-mavili ekibin diğer yıldızları Fabinho, André Onana ve Sidny Cabral'ın taraftarların yanına giderek bol bol imza dağıttığı ve fotoğraf çektirdiği vurgulandı. Fotospor'a göre; Salah'ın havalimanındaki tek istisnası ise güvenlik bariyerlerini aşarak yanına ulaşmayı başaran küçük bir kız çocuğu oldu; Mısırlı yıldız minik hayranını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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