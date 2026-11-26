GFZ'nin yayımladığı değerlendirmeye göre Marmara Denizi altındaki ana ve ikincil fay kollarının birlikte kırılması halinde deprem büyüklüğü 7,6'ya ulaşabilir. Prof. Dr. Marco Bohnhoff, bu ihtimali karmaşık fay sisteminin harekete geçtiği uç senaryolardan biri olarak ele aldı. 7,6 büyüklüğündeki bir depremde açığa çıkacak enerji, 7,4 büyüklüğündeki bir depreme göre yaklaşık iki kat fazla olacak. Bohnhoff, daha önce öngörülen büyüklüklerin aşıldığı örnekler arasında 2011 yılında Japonya'da meydana gelen Tohoku depremini ve 2016 yılında Yeni Zelanda'da yaşanan Kaikoura depremini gösterdi. Yeni Zelanda'daki 7,8 büyüklüğündeki depremde birden fazla fay kolunun kırılması, karmaşık fay sistemlerinin büyük depremler üzerindeki etkisini ortaya koymuştu.