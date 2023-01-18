Yanlış tüketime dikkat! Şifa deposunda büyük tehlike

Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, pekmezin insan vücuduna olan yararlarından bahsederek, doğru tüketim ve doğru saklama koşulları uygulanmazsa şifalı bu ürünün zararlı olabileceğini belirtti. Ünal, 70 santigrat derece üzerinde tüketilen veya 70 santigrat derece üzerinde sıcaklığa maruz kalan pekmezin kanserojen madde ürettiğini belirtti. Diyetisyen Eda Ünal, en çok Anemi(kansızlık) için tüketilen pekmezin faydalarından bahsederek, “Pekmez geçmişten beri sıklıkla kullanılan, günümüze kadar gelen şifalı bir besindir. Dut, üzüm, keçiboynuzu gibi ürünlerle üretilen tatlı tada sahip bir besindir. İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral sayesinde vücudumuz için oldukça yararlı bir besin. Özellikle kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi içeriklere sahip olan pekmezi farklı şekillerde tüketiyoruz. Özellikle çevremizde kansızlık olarak bilinen Anemi için sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği kalsiyum ciddi anlamda kemik ve diş gelişimine yardımcı olmayı sağlıyor ve aynı zamanda demir tutulumunu sağladığı için kansızlık durumunun önüne geçiyor. İçerdiği potasyum sayesinde de tansiyonun dengede kalmasına yardımcı oluyor. İçerdiği antioksidan sayesinde de bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili. Özellikle kış aylarında, gribal enfeksiyonların sıklıkla olduğu bu dönemde pekmezi sıklıkla tercih edebiliyoruz. Pekmez içerdiği yüksek karbonhidrat ve kalori içeriğinden dolayı porsiyona dikkat ederek kullanmamız gerekiyor ”dedi.