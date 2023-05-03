Yangınlar kuşların yaşam alanlarını daralttı

Son zamanlarda sazlıklarda ciddi yangınların olduğunu anlatan Durmuş, şunları kaydetti: "Sazlıklarda yoğun üreme alanları var. Kuşlar üç yerde yuva yapıyor, sazlığın dibinde, üzerinde ve yukarı kısımlarında. Mayıs ve haziran oldukça yoğun bir üreme dönemi. Ciddi bir yuvalama var. Dolayısıyla bu dönemde oluşan yangınlar türlerin yumurta ve yavrularına zarar veriyor. Göç demindeki kuşlar yeni gelmeye başladı. Eskiden kalan yuvalar da yangınlarda yok oluyor. Bundan dolayı kuş, eski yuvasını bulamadığı zaman strese giriyor ve farklı bir alana yöneliyor."