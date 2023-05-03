Yangınlar kuşların yaşam alanlarını daralttı

Sazlık alanların ekolojik dengenin varlığı ve üremenin devamı için vazgeçilmez alanlar olduğunu ifade eden Aslan, "Sazlıklar iklimin değişmesi ve küresel ısınmanın sonucu olarak su kaybı yaşadı ve ulaşabilir alanlar haline geldi. Sulak alanlar kuruduğu için sazlık alanlar ortada kaldı. Bu alanlar böceklerin ve kuşların üreme yerleri. Tam da bahar sezonunda bu yangınların çıkması bir çok kuş türünün yuvalarının yıkılmasına ve üremelerine engel oldu. Yaban hayvanları, bir yerde güven yoksa oraya bir daha gelmezler." diye konuştu.