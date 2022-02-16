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Türkiye
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Yangınla bir köy kül oldu! Havadan görüntülendi

2022-02-16 19:17:11
Yangınla bir köy kül oldu! Havadan görüntülendi

Kastamonu’da 15 evin alevlere teslim olduğu köy havadan görüntülendi.

#1
Foto - Olay, Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde bir evde yangın çıktı.

Olay, Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde bir evde yangın çıktı.

#2
Foto - Kısa sürede yangının büyümesi sonrasında 15 ev alevlere teslim oldu.

Kısa sürede yangının büyümesi sonrasında 15 ev alevlere teslim oldu.

#3
Foto - Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Çıkan yangında evler kullanılmaz gale gelirken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Çıkan yangında evler kullanılmaz gale gelirken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Foto - Alevlere teslim olan köy dronla havadan görüntülendi.

Alevlere teslim olan köy dronla havadan görüntülendi.

#6
Foto - İşte yanan köyden o görüntüler...

İşte yanan köyden o görüntüler...

#7
Foto - İşte yanan köyden o görüntüler...

İşte yanan köyden o görüntüler...

#8
Foto - İşte yanan köyden o görüntüler...

İşte yanan köyden o görüntüler...

#9
Foto - İşte yanan köyden o görüntüler...

İşte yanan köyden o görüntüler...

#10
Foto - İşte yanan köyden o görüntüler...

İşte yanan köyden o görüntüler...

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