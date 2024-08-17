2024-08-17 16:08:04 Yangın istismarcıları! Amaç Türkiye'yi aciz göstermek
Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele edilirken yangın istismarcıları yine sahneye çıktı. Türkiye'yi aciz göstermeyi hedefleyen kirli odaklar "#globalcallforTurkey" etiketi altında uluslararası yardım çağrısında bulundu. Başka ülkelerdeki geçmiş tarihli yangınlar İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin "Buradan tekrar bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum" dedi.