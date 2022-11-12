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Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

2022-11-12 11:27:30
Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

Hatay’da 2019 yılında toplam 79 yangında 72 hektar orman kül olurken, Ekim 2020'de ise 300 hektar orman yanarak kül oldu.

#1
Foto - Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

Yanan alanların eski görünümüne kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, tüm ilçelerde ağaçlandırma çalışması başlattı.

#2
Foto - Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

Coğrafyaya adapte olmuş kızılçam fidanlarının dikildiği orman alanlarına aynı zamanda defne, zeytin, alıç ve badem gibi gelir getirici tür ağaç fidanları dikiliyor.

#3
Foto - Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, kanunen yanan alanları ağaçlandırmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

#4
Foto - Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

"Yanan alanların tamamında çalışma yapıldı, dikimler yapıldı.

#5
Foto - Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

Biz takibini yapıyoruz, başarısız olduğumuz küçük lokal alanlar var.

#6
Foto - Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

Bu sonbahar ve önümüzdeki ilkbaharda oralarda da fidan dikmek suretiyle yanan alanlarda 1 hektarlık bile boş alan bırakmadan ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamış olacağız”

#7
Foto - Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

Özdemir, ekolojiye uygun ağaçların dikildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

#8
Foto - Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

"Genelde yöreye, ekolojiye uygun, bu coğrafyaya daha önceden adapte olmuş kızılçam dikiyoruz. Ama yerleşim yerlerine yakın yerlerde gelir getirici tür dediğimiz türlerle de ağaçlandırma yapıyoruz.

#9
Foto - Yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor

Bizim bölgemizde defne, zeytin, alıç ve badem gibi türlerle de hem köylümüze ekonomik anlamda bir katkı sağlansın istiyoruz, hem de yerleşim yerlerinden veya tarım alanlarından ormana yangının geçişini engelleyici bir perde oluşturmak istiyoruz.”

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