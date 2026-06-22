Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

CAPINT’in en önemli konseptlerinden biri, insanlı-insansız ekip yapısı olacak. Tankın savaş alanında robotik kara araçları ve insansız hava araçlarıyla koordineli görev yapması planlanıyor. Bu senaryoda CAPINT yalnızca bir ana muharebe tankı değil, aynı zamanda zırhlı bir komuta merkezi gibi çalışacak. Keşif dronları, insansız kara araçları ve dron savunma sistemleriyle entegre görev yapması bekleniyor. CAPINT konsepti, yeni nesil savaş uçaklarında öne çıkan insanlı-insansız iş birliği yaklaşımına benzer bir mantık taşıyor. Hava kuvvetlerinde insanlı savaş uçaklarının yanında görev yapacak insansız “kanat arkadaşları” hedeflenirken, CAPINT de kara muharebesinde benzer bir rol üstlenecek. Tankın keşif, hedef tespiti, tehdit algılama ve dron savunması gibi alanlarda insansız sistemlerle birlikte çalışması, savaş alanındaki durumsal farkındalığı artıracak.