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Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

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Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

Fransız-Alman savunma şirketi KNDS, Eurosatory 2026’da Leopard 2A8 tabanlı yeni ana muharebe tankı CAPINT’i tanıttı. İnsansız kule, robotik kara araçları ve dronlarla koordineli görev kabiliyetiyle öne çıkan tankın 2030’lu yıllarda hizmete girmesi hedefleniyor.

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Foto - Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

Avrupa savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden KNDS, 2026 Eurosatory Fuarı’nda yeni ana muharebe tankı konsepti CAPINT’i görücüye çıkardı. Leopard 2A8 şasisi üzerine geliştirilen platform, insansız kule yapısı ve insanlı-insansız ekip yaklaşımıyla dikkat çekti. Fransız Nexter ile Alman Krauss-Maffei Wegmann’ın birleşmesiyle kurulan KNDS, Leopard 2 ve Leclerc ana muharebe tanklarının üreticisi olarak biliniyor. Şirketin yeni CAPINT konsepti, Avrupa ordularının gelecekteki zırhlı muharebe ihtiyaçlarına geçiş çözümü olarak sunuluyor.

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Foto - Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

KNDS’ye göre CAPINT, Fransa ve Almanya’nın ortak yürüttüğü Ana Kara Muharebe Sistemi MGCS programı için ara çözüm niteliği taşıyor. MGCS’nin hizmete girişinin 2040’lı yıllara sarkması beklenirken, CAPINT’in 2030’lu yıllarda envantere girebilecek olgunluğa ulaşması hedefleniyor. Leopard 2A8 şasisi üzerine inşa edilen tank, kanıtlanmış hareket kabiliyeti ve zırh korumasından yararlanıyor. Mevcut lojistik altyapının kullanılabilmesi de geliştirme riskini azaltan önemli unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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Foto - Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

CAPINT, 1.500 beygir gücünde dizel motorla donatılıyor. Bu güç seviyesi, aracı günümüz Batılı ana muharebe tanklarıyla aynı sınıfa taşıyor. Tankın azami hızının 65 kilometre/saat, menzilinin ise 450 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor. Şirket, ilerleyen dönemde sisteme batarya paketleri ve elektrikli tahrik altyapısı eklenebileceğini de belirtiyor.

#4
Foto - Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

CAPINT’in en dikkat çekici yeniliği mürettebatsız kule yapısı oldu. Geleneksel tanklardan farklı olarak kule içinde personel bulunmuyor. Mürettebat, gövdenin daha korunaklı bölümünde görev yaparken silah sistemleri uzaktan kontrol ediliyor. Bu yaklaşım, kulenin daha küçük ve hafif tasarlanmasına imkân sağlıyor. Aynı zamanda mürettebatın hayatta kalma şansını artırması ve tankın genel siluetini azaltması hedefleniyor. Tankta otomatik dolduruculu KNDS ASCALON 120 milimetre yivsiz top yer alıyor. Sistem, mevcut NATO standart mühimmatlarıyla uyumlu şekilde tasarlandı. KNDS, kulenin modüler yapısı sayesinde ilerleyen dönemde 130 milimetre veya daha büyük çaplı toplara geçiş yapılabileceğini belirtiyor. Bu geçişin tüm kuleyi yeniden tasarlamadan yapılabilmesi, platformun gelecekteki muharebe ihtiyaçlarına uyarlanmasını kolaylaştıracak.

#5
Foto - Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

CAPINT’in en önemli konseptlerinden biri, insanlı-insansız ekip yapısı olacak. Tankın savaş alanında robotik kara araçları ve insansız hava araçlarıyla koordineli görev yapması planlanıyor. Bu senaryoda CAPINT yalnızca bir ana muharebe tankı değil, aynı zamanda zırhlı bir komuta merkezi gibi çalışacak. Keşif dronları, insansız kara araçları ve dron savunma sistemleriyle entegre görev yapması bekleniyor. CAPINT konsepti, yeni nesil savaş uçaklarında öne çıkan insanlı-insansız iş birliği yaklaşımına benzer bir mantık taşıyor. Hava kuvvetlerinde insanlı savaş uçaklarının yanında görev yapacak insansız “kanat arkadaşları” hedeflenirken, CAPINT de kara muharebesinde benzer bir rol üstlenecek. Tankın keşif, hedef tespiti, tehdit algılama ve dron savunması gibi alanlarda insansız sistemlerle birlikte çalışması, savaş alanındaki durumsal farkındalığı artıracak.

#6
Foto - Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

CAPINT’in koruma mimarisinde pasif, reaktif ve aktif koruma sistemlerinin birlikte kullanılması planlanıyor. Tankın özellikle üstten gelen saldırılara karşı güçlendirilmiş koruma sunacağı belirtiliyor. Dron tehdidine karşı ise aktif koruma sistemleri, elektronik karıştırma, yanıltma sistemleri ve muhtemel önleme dronları gibi çözümlerin birlikte kullanılabileceği değerlendiriliyor. Yeni tankta 360 derece durumsal farkındalık sağlayan sensörler, lazer ve füze ikaz sistemleri ile akustik algılayıcıların yer alması bekleniyor. Bu sensör paketi, mürettebatın gövde içinde korunurken savaş alanını geniş açıyla takip edebilmesini sağlayacak. Böylece insansız kule yapısının getirdiği avantajlar elektronik algılama sistemleriyle desteklenecek.

#7
Foto - Yeni nesil tank ortaya çıktı! İHA ve SİHA'lar değişime zorladı

CAPINT, Avrupa’nın gelecekteki zırhlı muharebe anlayışında önemli bir geçiş platformu olarak görülüyor. Leopard 2A8 tabanı, insansız kule, otomatik doldurucu, dronlarla entegrasyon ve robotik kara araçlarıyla koordinasyon, tankı klasik ana muharebe tanklarından farklı bir noktaya taşıyor. KNDS’nin yeni konsepti, kara savaşlarında tankların yalnız hareket eden platformlar olmaktan çıkıp insansız sistemlerle birlikte çalışan dijital komuta ve ateş gücü merkezlerine dönüşeceğini gösteriyor.

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