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Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

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Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sularındaki yabancı bayraklı yatlarla ilgili kritik bir karara imza attı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye karasularında turizm amaçlı faaliyet gösteren yabancı bayraklı ticari yatlarda Ocak ayında belirlediği fiyatları iptal etti. Yeni düzenleme ile yabancı bayraklı yatların ödeyeceği katkı ücretleri yüzde 35 ile yüzde 60 oranında indirildi.

#2
Foto - Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

Ocak 2026 tarihli Bakanlık oluru ile belirlenen fiyatlar iptal edilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda, yabancı bayraklı yatlara yönelik fiyatlandırma duyuruldu.

#3
Foto - Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

Buna göre 39 metre ile 60 metre arasındaki yatlar 2 milyon 471 bin 167 TL yerine 1 milyon 100 bin TL ödeyecek. 60 metre ile 80 metre arası olan yatlardan 3 milyon 706 bin 751 yerine 1,5 milyon TL alınacak. Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlar 4 milyon 942 bin 335 TL yerine 3 milyon 250 bin TL ödeyecek.

#4
Foto - Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

Türkiye'de neredeyse her kalemde fiyatların artırıldığı bir dönemde, yabancı bayraklı ticari yatlara sağlanan bu avantaj sektörde gündeme oturdu.

#5
Foto - Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

Sektörün bir kısmı Türk bayraklı ticari yatların avantajını kaybedeceğini belirtirken, yabancı bayraklı ticari yat sahipleri ise düzenleme ile Türkiye'nin Akdeniz'de öne çıkacağını ve deniz turizminin canlanacağını savunuyor.

#6
Foto - Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

Yeni uygulamaya göre, Türk sularında faaliyet gösteren yabancı bayraklı ticari yatlar, toplam uzunlukları üzerinden tek bir ödeme yapacak ve ardından ilgili takvim yılının 31 Aralık'ına kadar sefer, kiralama faaliyetleri veya kullanım sıklığı konusunda herhangi bir sınırlama olmaksızın kiralama izni altında faaliyet gösterme hakkına sahip olacaklar.

#7
Foto - Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

KAYNAK: TEKREFERANS

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