Türkiye'den yabancı devleri havalara uçuran karar: Yüzde 60 indirim yapıldı

Buna göre 39 metre ile 60 metre arasındaki yatlar 2 milyon 471 bin 167 TL yerine 1 milyon 100 bin TL ödeyecek. 60 metre ile 80 metre arası olan yatlardan 3 milyon 706 bin 751 yerine 1,5 milyon TL alınacak. Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlar 4 milyon 942 bin 335 TL yerine 3 milyon 250 bin TL ödeyecek.