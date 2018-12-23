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Yalova’da kırmızı su paniği yaşanıyor

  • Yalova ilimizde yer altından çıktığı iddia edilen kırmızı su vatandaşları korkuttu. Olayın ihbar edilmesinin ardından belediye ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderdi. Suda yüzen ördekler ise kırmızıya boyandı.

  • Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazide yerin altından çıktığı iddia edilen kırmızı bir su etrafa yayıldı.

  • Suyu gören mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı.

  • Konunun belediyeye bildirilmesi sonrasında ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı.

  • Numunenin laboratuvarda incelenmesi sonrasında içeriği net olarak anlaşılacak.

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