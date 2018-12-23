Yalova’da kırmızı su paniği yaşanıyor

Yalova ilimizde yer altından çıktığı iddia edilen kırmızı su vatandaşları korkuttu. Olayın ihbar edilmesinin ardından belediye ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderdi. Suda yüzen ördekler ise kırmızıya boyandı.
Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazide yerin altından çıktığı iddia edilen kırmızı bir su etrafa yayıldı.
Suyu gören mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı.
Konunun belediyeye bildirilmesi sonrasında ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı.
Numunenin laboratuvarda incelenmesi sonrasında içeriği net olarak anlaşılacak.