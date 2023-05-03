Yalnızca insanlar değil onlar da etkileniyor! Mevsim geçişlerinde çiçeklere nasıl bakılmalı?

Eskişehir’de yaklaşık 5 yıldır çiçekçilik yapan Serdar İpek, çiçeklerin bakımı için nisan ve mayıs aylarının uygun olduğunu belirtti. İpek, özellikle salon bitkilerinin hafta bir sulanması gerektiğini dile getirdi. Mart ve Nisan ayları çiçeklerin bakım yapılması içi en ideal aylar olduğunu söyleyen Çiçekçi İpek, “Bu dönemlerde çiçeklere iyi bakım yapılırsa yaz döneminde daha verimli olurlar. Şu anda bir hava değişim zamanı olduğu için çiçeklerin bakımına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle salon bitkileri soğuktan çok etkilenebiliyorlar, bazı sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. Bahar ayına geçiş döneminde de bakımları iyi yapılmazsa çiçeklerin topraklarında böceklenme gibi sorunlar yaşayabilirler. Böyle durumlarda da toprak değişimi yapmak en uygun işlemdir. Genellikle torflu toprak kullanılırsa daha faydalı olur. Torflu toprak organik olduğundan dolayı bitkilerin yaşamasına faydalı oluyor. Kış ayından sıcak aylara geçildiği zaman bitkilerde ister istemez yorgunluk oluyor. Bahar aylarında da bitkilerde bir canlanma olur. Canlanma sırasında da toprakta zararlı böcekler çıkabilir, yapraklarında eğilmeler olabilir. Toprak değişimini yaptıktan sonra da düzenli aralıklarla bitkilerin özelliğine göre sulama yapılması gerekiyor. Salon bitkilerinde hafta bir gün sulama aynı gün yapılırsa bitki de işleme uyum sağlar ve verimliliği artar. Toprak havalandırması her zaman iyidir. Vatandaşlar yeni toprak aldıkları zaman kalitesine de dikkat etmeliler” diye konuştu.