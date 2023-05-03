Yalnızca insanlar değil onlar da etkileniyor! Mevsim geçişlerinde çiçeklere nasıl bakılmalı?

Ev hanımlarının özellikle orkide bitkisinin evlerde muhafaza edilmesi ve bakımı hakkında kendisine sorular sorduğunu ifade eden Serdar İpek, “Orkide bitkisinin gelişiminde oda sıcaklığının etkisi oluyor. Bir de orkidenin nereye koyulduğu da önem arz ediyor. Bir odaya koyduğu zaman bitki verim alamıyorsa başka bir odaya alınmalıdır. Orkideye 4 ila 7 gün arasında sulama yapılırsa gelişimi için çok faydalı olur. Çiçeklerin gelişimi için halk arasında ‘çiçek coşturan’ olarak anılan karışım kullanılabilir. Evlerde yumurta için kaynattıkları suyu dinlendirdikten sonra sulama günü geldiği zaman kullandığı zaman çok faydasını görürler. Ayrıca meyve kabuklarını da kaynatıp, suyu bitkinin köküne dökebilirler. Evde bu işlemler kolayca yapılarak çiçekler beslenebilir. Vatandaşların bakım yapacağı çiçekleri iyi tanımaları gerekiyor. Bazı çiçekler suyu sever, bazıları sevmez. Sulama bu noktada çok önemli. Nisan-Mayıs aylarındaki bahar geçişinde toprak değişimi önemlidir. Kaktüs ve sukulent tarzı çiçeklerde 15 gün veya bir ay arasında bir ya da iki kez sulama yapılabilir. Salon bitkilerinde de hafta bir sulama işlemi gerçekleştirilebilir. Bazı çiçeklerin bakımı özelliklerine göre değişebiliyor. Aşırı sulama da iyi değildir. Mesela Barış çiçeği bol suyu sever. Yaprakları düştüğünde suyu çok verdiğinizde çiçek canlanır. Para çiçeği bitkisi fazla suyu sevmez. Bu çiçeğin bakımı için 15 günde bir sulama yeterli olur. Kauçuk, Yuka ve Marginata gibi çiçeklerde özellikle yaz döneminde haftada bir sulama yapılır” şeklinde konuştu.