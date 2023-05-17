Yalnızca 15 gün yaşıyor! Bu çiçeğin faydasını duyduğunuzda şaşıracaksınız

Bitkinin endüstriyel alanda kullanımının yaygın olduğunu vurgulayan Kılıç şunları söyledi: “Şakayık aslında çok eski yıllardan beri kullanılabilen bir bitki. Bu arada gıda olarak da kullanılıyor. Kurutulmuş ya da taze olarak doğal bir şekilde kullanılabiliyor. Koku kaynağı olması nedeniyle parfümlerde, sabunlarda, deodorantlarda çok yaygın olarak ve kolonya yapımında kullanılıyor. Aynı zamanda tohumları kolye yapımında kullanılıyor. Aslında çok yaygın bir kullanım alanı var. Aynı zamanda tıbbi bir bitki olması nedeniyle antioksidan özellikleri yanında antienflamatuar olmasının yanında ağrı kesicisi özelliğiyle de çok yaygın olarak kullanılıyor.” Şifa arayanlar, bu bitkiyi çiğneyerek veya kurutup çayını yaparak tüketiyor.