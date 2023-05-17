Yalnızca 15 gün yaşıyor! Bu çiçeğin faydasını duyduğunuzda şaşıracaksınız

Şakayıkgiller ailesinin bir üyesi olan Cehrilik lalesinin nadir türlerden birisi olduğunu belirten Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Tuğba Kılıç, “Dünyada üretim ve ticareti yapılan en önemli çiçekli bitkilerden bir tanesi ve ülkemiz şakayık türleri bakımından gen merkezi konumunda bulunmaktadır. Dolayısıyla ciddi bir genetik kaynağına sahibiz. Yozgat bölgesinde gördüğümüz ve halk tarafından Cehrilik lalesi olarak adlandırılan türümüz de yine bizim için önemli nadir türler arasında yer alan bir bitki ve korunma ihtiyacı bulunan bir tür. Şu anda Türkiye'de özellikle birçok bölgede yayılış gösteren şakayık türlerine baktığımız zaman yaygın olarak görülen bir tür olduğunu görüyoruz. Bu bölgeye lokalize olmuş olması nedeniyle, bu bölgenin iklim şartlarına adapte olmuş olması nedeniyle nadir bir tür olduğunu tekrar dile getirmekte fayda var” dedi.