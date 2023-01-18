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Yaşam
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Yalancı bahar ağaçları kandırdı!

2023-01-18 17:15:20
Yalancı bahar ağaçları kandırdı!

Yurdun pek çok yerinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları yaşanıyor. Hal böyle olunca ağaçlar mevsiminden önce çiçek açmaya başladı.

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Foto - Yalancı bahar ağaçları kandırdı!

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı bölgelerde ayılar kış uykusuna yatmadı, arılar mevsimi şaşırdı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde de ocak ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı. Vatandaşlar 15 dereceyi bulan güneşli havada kendini sokağa attı. Vatandaşlardan Osman Erdoğan, geçmişte kışın böyle geçmediğini belirterek, “Maalesef bu sene küresel ısınma var. Bu da gördüğünüz gibi ağaçları, ekinleri etkiliyor. Ağaçlar tomurcuklandı. Ekinlerimiz daha çıkmadı, filizlenmedi bile. Hastalık da çok zaten. Hastalık da o yüzden. Bu sıcaklar üretime de yansıyacak. Allah’a dua etmekten başka çaremiz yok” dedi. Metehan Erdoğan ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden şikayetçi olduğunu, kar yağmasını ve kartopu oynamak istediğini dile getirdi. Kar ve yağmur yağmadığı sürece kıtlık olabileceğini kaydeden Mustafa Özşener, “Çok güzel kış vardı. Her şeyimiz boldu. Bugünler kötüye gidiyor. Bizim bildiğimiz mart aylarında çiçek açar. Kıyametin alameti. Her şey mevsiminde gerek. Yoksa mevsim niye olmuş” diye konuştu.

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Foto - Yalancı bahar ağaçları kandırdı!

Sıcağı ve güneşi fırsat bilen Ankaralılar, sembol haline gelen Kuğulupark’a akın etti. Parkta oturan vatandaşlardan Hikmet Çınar, son yıllarda kış havası yaşanmadığını anlatarak, “Ben Çankırı Çerkeş’liyim. Geçen sene bizim memlekette çok güzel kış oldu. Ama bu sene kar yağmadı, sular da çok zayıfladı. Bütün dünyada yağmur suları zayıf, Türkiye’de daha da zayıfladı. Bu sene kış Doğu’da da yok. Barajlarda da su yok. Şu anda biz köyde kıştan, kardan ve fırtınadan evden eve geçemezdik. Ama şimdi ilkbahar gibi millet burada oturuyor” ifadelerini kullandı. Kış havası yaşanmamasının tehlikeli olduğunu vurgulayan İsa Gülüç, “Şu anda zemherideyiz. Ne yağmur ne kar var. Yağmur, kar olmayınca ne yapılsın. Karın ve yağmurun bol yağması lazım. Cuma günü köydeydim. Aynı böyle sıcaktı. Herkes korkuyor sıkıntıdan” dedi. Kuğulupark’a torununu gezdirmeye geldiğini söyleyen Filiz Aktepe ise şöyle konuştu: “Eskiden derlerdi ki aralık, ocak, şubat kıştır. Hatta martta daha da soğuklar olur diye beklerdik ama artık öyle soğuklar olmuyor. Yazlar gelmiyor, kışlar bitmiyor. Ne olduğu belli değil. Çünkü mevsimler bozuldu, insanların bozulduğu gibi. İnsanlar bozulduğu için mevsimler de bozuldu. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir. Kış, kışlığını yapacak, mikroplar ölecek. Karlar yağacak, insanlar daha sağlıklı olacak. Yazı özlemle bekleyecek, bazı şeyleri özlemek gerekiyor. Şu an ocak ayındayız. Karın ortasında, beline kadar karın içinde, soğuk ve sobanın etrafında olmanız gereken zamanlar. Güneş var, sıcacık. Bazılarına göre güzel olabilir. Bazı şeyler güzel bir görünürken aslında güzel değildir.”

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