Yalancı bahar ağaçları kandırdı!

Sıcağı ve güneşi fırsat bilen Ankaralılar, sembol haline gelen Kuğulupark’a akın etti. Parkta oturan vatandaşlardan Hikmet Çınar, son yıllarda kış havası yaşanmadığını anlatarak, “Ben Çankırı Çerkeş’liyim. Geçen sene bizim memlekette çok güzel kış oldu. Ama bu sene kar yağmadı, sular da çok zayıfladı. Bütün dünyada yağmur suları zayıf, Türkiye’de daha da zayıfladı. Bu sene kış Doğu’da da yok. Barajlarda da su yok. Şu anda biz köyde kıştan, kardan ve fırtınadan evden eve geçemezdik. Ama şimdi ilkbahar gibi millet burada oturuyor” ifadelerini kullandı. Kış havası yaşanmamasının tehlikeli olduğunu vurgulayan İsa Gülüç, “Şu anda zemherideyiz. Ne yağmur ne kar var. Yağmur, kar olmayınca ne yapılsın. Karın ve yağmurun bol yağması lazım. Cuma günü köydeydim. Aynı böyle sıcaktı. Herkes korkuyor sıkıntıdan” dedi. Kuğulupark’a torununu gezdirmeye geldiğini söyleyen Filiz Aktepe ise şöyle konuştu: “Eskiden derlerdi ki aralık, ocak, şubat kıştır. Hatta martta daha da soğuklar olur diye beklerdik ama artık öyle soğuklar olmuyor. Yazlar gelmiyor, kışlar bitmiyor. Ne olduğu belli değil. Çünkü mevsimler bozuldu, insanların bozulduğu gibi. İnsanlar bozulduğu için mevsimler de bozuldu. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir. Kış, kışlığını yapacak, mikroplar ölecek. Karlar yağacak, insanlar daha sağlıklı olacak. Yazı özlemle bekleyecek, bazı şeyleri özlemek gerekiyor. Şu an ocak ayındayız. Karın ortasında, beline kadar karın içinde, soğuk ve sobanın etrafında olmanız gereken zamanlar. Güneş var, sıcacık. Bazılarına göre güzel olabilir. Bazı şeyler güzel bir görünürken aslında güzel değildir.”