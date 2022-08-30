Yakıt cimrisi otomobiller

Toyota Yaris 1.5L Hybrid Listenin en az yakanı Toyota Yaris oluyor. Japon üreticinin yeni hibrit sistemini ve küçük boyutlarını sonuna kadar kullanan araç, düşük yakıt tüketimi ile diğer tüm modellerin önünde yer alıyor. Toyota Yaris Hybrid, 100 km’de sunduğu 2.8 litrelik yakıt tüketimi ile en verimli araç oluyor. Toyota Yaris geçtiğimiz yıl birçok ödül alarak da bu başarısını taçlandırmıştı.