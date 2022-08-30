2022-08-30 19:12:38 Yakıt cimrisi otomobiller
Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yakıt tüketimi az olan araçlar büyük ilgi görüyor. İşte yakıt cimrisi araçlar.
Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yakıt tüketimi az olan araçlar büyük ilgi görüyor. İşte yakıt cimrisi araçlar.
Gelen zamlarla birlikte benzin ve mazot fiyatları artık cep yakıyor.
Özellikle yakıt tüketimi yüksek olan araçlar, kullanıcılarını maddi açıdan çok fazla zorlar konuma geldi.
Bu yüzden yakıt tüketimi düşük olan araçlara olan ilgi bir kat daha arttı.
Biz de hazırladığımız listede yakıt tüketimi en az olan otomobilleri bir araya getirdik.
Tahmin edebileceğiniz gibi liste geleneksel hibrit ve dizel araçlardan oluşuyor.
Ancak listeye şarj edilebilir hibrit araçlara yer vermediğimizi hatırlatalım.
Çünkü bu araçlar düzenli şarj edildikleri takdirde teorik olarak sadece elektrik enerjisi ile yol alabiliyorlar.
İşte Türkiye’de yakıt tüketimi en az olan araçlar!
Fiat Egea 1.3 Multijet Fiat’ın şu anda ülkemizde en çok sattığı binek otomobil olan Egea, sedan, hatchback, cross, cross wagon ve station wagon olmak üzere 5 farklı kasa tipiyle satılıyor. Burada içlerinde en sevilen sedan modeline baktığımızda ise 1.3 litre hacmindeki 95 HP motorunun 100 km’de 4.1 lt yakıt tükettiğini görüyoruz.
Renault Megane 1.5 DCI Renault uzun yıllar boyunca Megane modeli ile satış rekorları kırdı. Daha sonra Fluence isimli 2. bir model üstünde yoğunlaştı. Fakat birkaç yıllık aradan sonra dünya ile birlikte Türkiye’de de yeni tasarıma sahip Megane modellerine dönüş yaptı. Bu aracın 1.5 DCI 110 HP ve 115 HP dizel motorlu versiyonu 100 km’de 3.3 ila 4 litre arası bir yakıt tüketim verisine sahip.
Volkswagen Passat 2.0 TDI Bu tür listeler genellikle küçük otomobillerden oluşur ancak Passat, 2.0 litrelik turbo beslemeli dizel motoru ile oldukça verimli. Volkswagen Passat, büyük boyutları ve geniş hacimli motoruna rağmen 100 km’de ortalama 3.9 litre yakıt tüketimiyle herkesi şaşırtıyor.
Citroen C4 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Listemizin ikinci üyesi Citroen C4 oluyor. Düşük hacimli dizel motorlar konusunda her zaman iddialı olan Fransızlar, bu listede de kendisine rahatlıkla yer buldu. Citroen C4’ün 1.5 litrelik dizek motoru 100 km’de ortalama 3.8 litrelik tüketim değeri ile öne çıkıyor.
Listemizin ilk hibrit modeli Toyota C-HR oluyor. Uzun zamandır hayatımızda olan C-HR, hibrit motorunun yanı sıra tasarımıyla da oldukça dikkat çekiyor. Toyota C-HR, 1.8 litreik benzinli motoruna eşlik eden elektrikli ünite ile birlikte 100 km’de ortalama 3.8 litrelik yakıt tüketimine sahip.
Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 HP 6 ileri Manuel Citroen’in bu listedeki ikinci üyesi B sedan segmentindeki temsilcisi C-Elysee oluyor. Uzun süredir satışta olan C-Elysee markanın model gamındaki tek sedan araç olarak öne çıkıyor. C-Elysee’nin 100 beygir güç üretebilen 1.5 litrelik dizel motoru 100 km’de ortalama 3.7 litre yakıta ihtiyaç duyuyor.
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 110 HP 6MT Peugeot’un SUV modeli bu listede kendisine yer bulmayı başarıyor. B SUV segmentindeki model son dönemde elde ettiği başarılı satış rakamları ile dikkat çekiyor. Bir diğer BlueHDi motorlu model olan 2008, 100 km’de 3.7 litrelik tüketimi ile öne çıkıyor. Aynı aracın 130 beygirlik dizel motor ve 8 ileri otomatik şanzımana sahip versiyonunun da ortalama 3.8 litre yakıt tüketimine sahip olduğunu hatırlatalım.
Honda Jazz e:HEV Jazz e:HEV Honda’nın hibrit model atağını son temsilcilerinden biri. 1.5 litrelik benzinli motoruna eşlik eden bir elektrik motoruna sahip olan Jazz e:HEV, 109 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda crossover esintileri içeren Crosstar isimli bir versiyonu da olan Jazz e:HEV, 3.7 litrelik yakıt tüketim değeri sunuyor.
Toyota Corolla HB 1.8L Hybrid Hibrit modellere geçişin öncülerinden olan Toyota, Corolla HB‘nin hibrit versiyonu ile bu listeye adını bir kez daha yazdırıyor. 4 silindirli 1.8 litrelik benzinli motora ev sahipliği yapan Corolla, elektrik motorunun da desteği ile toplamda 122 beygir güç üretiyor. C segmenti hatchback modelin 100 km’deki yakıt tüketimi 3.6 litre olarak belirtiliyor. Toyota Corolla Sedan için ise bu rakam 3.8 litre.
Peugeot 508 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S Listenin bir diğer sürpriz ismi ise Peugeot 508 oluyor. Tıpkı Passat gibi küçük otomobillerin arasından sıyrılarak listeye giriş yapan D sedan segmentindeki model, tasarımı ile oldukça sportif bir görüntüye sahip. Bu sportif görüntünün yanı sıra içinde barındırdığı 1.5 BlueHDi motor ve start-stop sistemi ile 508, 100 km’de sadece 3.6 litrelik yakıt tüketim değeri sunuyor.
Ford Focus 1.5L EcoBlue 6 ileri manuel Fiesta ve diğer küçük modellerin dizel versiyonlarının Türkiye’deki satışına devam etmeyen Ford, Focus ile bu listeye giriş yapıyor. 1.5 litrelik turbo beslemeli dizel motorundan 120 beygir güç elde edebilen Focus, hem sedan hem de hatchback karoseriyle listede yerini aldı. Başarılı model 100 km’de ortalama 3.4 litrelik yakıt tüketim değerine sahip.
Toyota Yaris 1.5L Hybrid Listenin en az yakanı Toyota Yaris oluyor. Japon üreticinin yeni hibrit sistemini ve küçük boyutlarını sonuna kadar kullanan araç, düşük yakıt tüketimi ile diğer tüm modellerin önünde yer alıyor. Toyota Yaris Hybrid, 100 km’de sunduğu 2.8 litrelik yakıt tüketimi ile en verimli araç oluyor. Toyota Yaris geçtiğimiz yıl birçok ödül alarak da bu başarısını taçlandırmıştı.
Evet Türkiye’de şuanda satışta olan 0 km modeller arasında en az yakıt tüketen modeller bu şekildeydi.
Bu listeyi markaların kendi resmi internet sitelerindeki verileri göz önüne alarak oluşturduk. Rakamlar tabi ki günlük hayatta değişkenlik gösterebilir ancak yakıt tüketimi konusunda da önemli fikirler veriyor.
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