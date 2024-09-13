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Spor
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Yakında sorun çıkacak! Ortaya çıktı: Mourinho hiçbir şey yapamadı! Resmen pay verecekler takıma…

2024-09-13 00:18:53
Yakında sorun çıkacak! Ortaya çıktı: Mourinho hiçbir şey yapamadı! Resmen pay verecekler takıma…

Fenerbahçe milli aradan sonra Kasımpaşa maçıyla lige dönüyor. Amaç mutlak galibiyet. Zayıf rakibi karşısında kötü sürpriz yaşamak istemeyen teknik direktör Jose Mourinho'nun nasıl bir kadro ile shaya çıkacağı büyük merak konusu. Gelen ve giden futbolculardan sonra Portekizlinin oyun planında nasıl değişiklikler yapacağı merak ediliyor. İşte 'yeni Fenerbahçe'nin bu maçtaki kadrosuyla ilgili merak edilen sorular...

#1
Foto - Yakında sorun çıkacak! Ortaya çıktı: Mourinho hiçbir şey yapamadı! Resmen pay verecekler takıma…

Pazar akşamı Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de yeni transferlerden sonra Jose Mourinho'nun 11 seçiminin nasıl olacağı merak ediliyor.

#2
Foto - Yakında sorun çıkacak! Ortaya çıktı: Mourinho hiçbir şey yapamadı! Resmen pay verecekler takıma…

* Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Oosterwolde sol stoper sol bek gibi mi kalacak, Kostic geldiği gibi formayı alacak mı?

#3
Foto - Yakında sorun çıkacak! Ortaya çıktı: Mourinho hiçbir şey yapamadı! Resmen pay verecekler takıma…

*Djiku-Çağlar rotasyonu olacak mı? Yoksa Fenerbahçe beklendiği gibi üçlüye dönüp, Oosterwolde 3'üncü stoper mi olacak? *Sağ bek Mert Müldür olacak mı? Yoksa sağda sürpriz bir isim mi göreceğiz?

#4
Foto - Yakında sorun çıkacak! Ortaya çıktı: Mourinho hiçbir şey yapamadı! Resmen pay verecekler takıma…

AMRABAT KENDİNİ 11'E ATABİLECEK Mİ? *Amrabat geldiği gibi 11'e girecek mi? Yoksa İsmail Yüksek devam edecek mi? *Fred iddia edildiği gibi derbi korkusuna sarı kart riski nedeniyle oturtulacak mı? Fred oturursa Szymanski 8 mi oynayacak?

#5
Foto - Yakında sorun çıkacak! Ortaya çıktı: Mourinho hiçbir şey yapamadı! Resmen pay verecekler takıma…

İRFAN CAN YER BULABİLECEK Mİ? *Kanatlarda Saint-Maximin-Kostic mi yoksa Tadic'li bir varyasyon mu olacak? *Yoksa forvette Dzeko ile En-Nesyri birlikte mi oynayacak? *İrfan Can'ın bu kanat rotasyonunda yer bulma ihtimali olacak mı? İşte bu soruların hepsinin cevabını o akşam öğreneceğiz.

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