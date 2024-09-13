Yakında sorun çıkacak! Ortaya çıktı: Mourinho hiçbir şey yapamadı! Resmen pay verecekler takıma…

İRFAN CAN YER BULABİLECEK Mİ? *Kanatlarda Saint-Maximin-Kostic mi yoksa Tadic'li bir varyasyon mu olacak? *Yoksa forvette Dzeko ile En-Nesyri birlikte mi oynayacak? *İrfan Can'ın bu kanat rotasyonunda yer bulma ihtimali olacak mı? İşte bu soruların hepsinin cevabını o akşam öğreneceğiz.