2024-09-13 00:18:53 Yakında sorun çıkacak! Ortaya çıktı: Mourinho hiçbir şey yapamadı! Resmen pay verecekler takıma…
Fenerbahçe milli aradan sonra Kasımpaşa maçıyla lige dönüyor. Amaç mutlak galibiyet. Zayıf rakibi karşısında kötü sürpriz yaşamak istemeyen teknik direktör Jose Mourinho'nun nasıl bir kadro ile shaya çıkacağı büyük merak konusu. Gelen ve giden futbolculardan sonra Portekizlinin oyun planında nasıl değişiklikler yapacağı merak ediliyor. İşte 'yeni Fenerbahçe'nin bu maçtaki kadrosuyla ilgili merak edilen sorular...