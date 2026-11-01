Kenan Alpay ‘Yol Uzun Hayat Kısa’ya konuk oldu! Hayatı anlamlı kılmanın yolunu ve İslami mücadeleyi anlattı

Türkiye’nin geçmişten bugüne yaşadığı toplumsal değişimi değerlendiren Kenan Alpay, özellikle eğitim, ulaşım, sağlık ve teknoloji alanlarında önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti. Geçmiş yıllarda çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığı dönemleri hatırlatan Alpay, günümüzde insanların sahip olduğu imkânların geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde arttığını belirtti. Ancak maddi imkânlardaki gelişmenin her zaman toplumsal huzur ve mutluluk anlamına gelmediğini vurgulayan Alpay, aile bütünlüğü, komşuluk ilişkileri ve geleneksel değerlerde yaşanan aşınmaya dikkat çekti. Alpay, toplumsal değişimin beraberinde getirdiği kayıpları şu sözlerle ifade etti: “Bir şeyler kayboldu tabii ki. Aile bütünlüğü, akraba ilişkileri, bir şehir yapısı, komşuluk ilişkileri ve tabii ki İslami anlamıyla örften, gelenekten kopmak, bunların değerini yitirmek, burada bir anlam kaybına maruz kalmak, birtakım değerlerin dejenere olması bizim asıl kaybımız.” Bugün gençlerin ve çocukların geçmişe kıyasla daha fazla imkâna sahip olduğunu, ancak hayatı anlamlandırma ve insan ilişkilerinden mutluluk duyma konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşabildiğini belirten Alpay, toplumsal değerlerin yeniden inşa edilebileceğini söyledi. Geçmişi bütünüyle idealize etmenin de doğru olmayacağını dile getiren Alpay, günümüzdeki imkânların bir nimet olarak görülmesi gerektiğini, bununla birlikte kaybolan güzel değerlerin yeniden kazanılması için çaba gösterilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Programın öne çıkan başlıklarından biri de aile ve akrabalık ilişkileri oldu. İslami mücadele içerisinde bulunmanın aileye, akrabalara ve komşulara ayrılan zamanı ihmal etmek için gerekçe gösterilemeyeceğini belirten Alpay, bu yaklaşımın yanlış olduğunu vurguladı. Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in hadislerinde akrabalık ilişkilerinin korunmasına, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesine yönelik önemli tavsiyeler bulunduğunu hatırlatan Alpay, Müslümanların bu sorumlulukları hayatlarının merkezinde tutması gerektiğini ifade etti. Kendi aile yaşantısından örnekler veren Alpay, akraba ziyaretlerini çocukluk yıllarından itibaren ailesinden öğrendiğini belirterek şöyle konuştu: “Gidemedim, gidemezsen ararsın, arayamazsan mesaj atarsın. Ama bu ilişkiyi muhakkak canlı tutarsın.”