‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Tansu Çiller’e ne demişlerdi? Peki, İsrail’i ziyaret eden ilk Türk Başbakanı kim olmuştur dersiniz? 1994 yılında Başbakanlık koltuğunda oturan Tansu Çiller. Bakın bir ilmî makalede bu ziyaret nasıl yansıtılıyor satırlara: “Başbakan Tansu Çiller, 4 Kasım 1994 günü beraberindeki heyetle birlikte İsrail’e indiğinde İsrail Başbakanı İzak Rabin tarafından memnuniyetle karşılandı. İsrail Başbakanı İzak Rabin, Çiller’i karşılama töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu açıklama sırasında, Başbakan Tansu Çiller’e hitap ederken yanlışlıkla “İsrail’i ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı” demesi ise bunun bir bilinçaltı mı? Yoksa gerçekten dil sürçmesi mi olduğunu akıllara getirmişti. (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1861758 ) Evet, İsrail’i ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı? Gülünüp geçilecek bir husus hiç değil. İsrail diplomasisi ne dediğini bilir. İşte Menderes bu kişi olmak istememişti.