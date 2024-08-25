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‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

2024-08-25 12:28:40
‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Gazetemiz yazarlarından tarihçi Mustafa Armağan, İsrail’in Hz. Peygamber (s.a.v) dönemindeki Yahudilerin mülkleri için Suudi Arabistan’dan 100 milyar dolar tazminat istemesini Amerika’da soykırıma uğrayan Kızılderililer üzerinden örneklendirerek tarihin karanlık sayfalarına ışık tuttu. İşte “Menderes, İsrail’e neden gitmemişti?” başlıklı yazısında İsrail-Türkiye ilişkilerini de gözler önüne seren Armağan’ın ilgiyle okuyacağınız yazısı…

#1
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Dün sabah bir X paylaşımında Dr. Sam Youssef, Arapça bir gazete haberine dayanarak şu haberi veriyordu: “İsrail, Hz. Peygamber (s.a.v) dönemindeki Yahudilerin mülkleri için Suudi Arabistan’dan 100 milyar dolar tazminat istemeye hazırlanıyor.”

#2
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

İsrail, Suudi Arabistan üzerinde baskı kurmaya başlamıştı ama bu aslında İslam dünyası üzerinde baskı kurmaktır. İsrail, 1400 yıl önceki Medineli Yahudiler adına tazminat istemiş. Büyük İsrail’i kurmak istiyorlar derken inanmıyorlardı ama bu akla ziyan talep, İsrail’in ne kadar küstahlaştığının bir nevi işaret fişeğiydi.

#3
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

İsrail, Suudi Arabistan üzerinde baskı kurmaya başlamıştı ama bu aslında İslam dünyası üzerinde baskı kurmaktır. İsrail, 1400 yıl önceki Medineli Yahudiler adına tazminat istemiş. Büyük İsrail’i kurmak istiyorlar derken inanmıyorlardı ama bu akla ziyan talep, İsrail’in ne kadar küstahlaştığının bir nevi işaret fişeğiydi.

#4
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Eğer öyle bir talepte bulunulabiliyorsa Amerikalı Kızılderililer de Avrupalılar ve Yahudilerden katrilyonlarca alacaklı demektir.

#5
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Lakin İsrail’i ciddiye almak için yeterince sebep var elimizde. Kennedy suikastından tutun da dünyadaki nükleer enerji alanında ‘tehlikeli’ çalışmalar yapanların sessiz sedasız öldürülmesine kadar eli kanlı bir örgüt var karşınızda.

#6
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

1976 yılında Mossad tarafından Uganda’ya düzenlenen Entebbe baskınını hatırlayın. İlginçtir, bu operasyonda ölen tek İsrail askeri, operasyonu yöneten komutan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ağabeyi Yonatan Netanyahu’ydu.

#7
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Türkiye 1949 Martında “derhal” kelimesinin vurgulandığı bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tanıdı İsrail devletini. Çünkü birkaç gün önce Haliç’teki Nuri Killigil’in sahibi olduğu silah fabrikası havaya uçurulmuştu. Nuri Paşa gizlice ve elbette devlet desteğiyle İsrail’le savaşan Arap devletlerine ve Filistin’e silah satıyordu. Mossad, bunu bildiğini fabrikayı havaya uçurarak haber veriyordu. Türkiye resti görmüştü. Yeni operasyonlar gelmesin diye İsrail’i tanıdı. Yine de Türkiye direnmeye devam etti.

#8
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Menderes ve İsrail İsrail’in kurulmasından iki, tanımamızdan bir yıl sonra Türkiye’de iktidar değişti ve Demokrat Parti devri başladı. Tabii ki DP devrinde İsrail ile bazı anlaşmalar yapıldı ama ilişkiler hep belli bir barajın altında seyretti.

#9
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanlığını Fatin Rüştü Zorlu’ya emanet etmişti iktidarının ikinci yarısında. Bu efsanevi Dışişleri Bakanımız gerçek bir Osmanlı hayranıydı. Paşa torunu ve çocuğuydu.

#10
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Sosyalist yazar Yalçın Küçük, Ofra Bengio’nun 2004 tarihli Türk-İsrail İlişkileri (The Turkish-Israel Relationship) adlı kitabına dayanarak şunları yazmaktadır Fitne adlı kitabında (Tekin: 2015, s. 251): “Bir… Moşe Sasson’un Tel Aviv’e gönderdiği rapora göre Menderes’e hakim olan ve Menderes’i yönlendiren işte bu Zorlu’dur. İki, Menderes, Türk-İsrail ilişkilerini geliştirmekten yanadır, pek çok zaman bunu vaad ediyor, amma Zorlu izin vermemektedir. Üç, Zorlu iki ülke arasında bir “evlilik” istememektedir, gizli bir “metres hayatı” yeterlidir. Zorlu, Menderes üzerinde öylesine etkilidir ki, Menderes ile Sasson arasında kararlaştırılan görüşmeye de izin vermemiş ve bu nedenle Menderes, Avrupa’da, Eliyahu Sasson ile görüşememiştir.”

#11
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Bir başka ilginç bahis ise İsrail’in Menderes’i Başbakan David ben Gurion ile görüşmeye zorlaması ama Menderes’in bu görüşmeyi kabul etmemesidir. İsrail’e gel demişler gitmemiş, Ankara’ya gelelim demişler, onu da reddetmiştir. Özetle İsrail’e giden ilk Türk Başbakanı olmak istemeyen Menderes, İsrail Başbakanı ile görüşen ilk Türk Başbakanı da olmak istememiştir. Çok önem verdiği Arapları karşısına almak istememesi de bir kenara kaydedilmesi gereken mümtaz özelliklerindendir Menderes’in.

#12
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Tansu Çiller’e ne demişlerdi? Peki, İsrail’i ziyaret eden ilk Türk Başbakanı kim olmuştur dersiniz? 1994 yılında Başbakanlık koltuğunda oturan Tansu Çiller. Bakın bir ilmî makalede bu ziyaret nasıl yansıtılıyor satırlara: “Başbakan Tansu Çiller, 4 Kasım 1994 günü beraberindeki heyetle birlikte İsrail’e indiğinde İsrail Başbakanı İzak Rabin tarafından memnuniyetle karşılandı. İsrail Başbakanı İzak Rabin, Çiller’i karşılama töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu açıklama sırasında, Başbakan Tansu Çiller’e hitap ederken yanlışlıkla “İsrail’i ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı” demesi ise bunun bir bilinçaltı mı? Yoksa gerçekten dil sürçmesi mi olduğunu akıllara getirmişti. (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1861758 ) Evet, İsrail’i ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı? Gülünüp geçilecek bir husus hiç değil. İsrail diplomasisi ne dediğini bilir. İşte Menderes bu kişi olmak istememişti.

#13
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Üstelik İsrail’in ilk Başbakanı David ben Gurion ile ilk iki Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı Moşe Şaret de Darülfünun, yani İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarıydı. Yani İsrail’i kuran ve uzun süre yöneten adamlar Osmanlının başkentindeki hukuk fakültesinden mezunlardı.

#14
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Garaudy, Siyonizmin mitlerini sorguluyor Müslüman olan Fransız Komünistlerinden Roger Garaudy’nin İsrail Sorunu adlı kitabında Siyonizmin oyun ve yalanlarını deşifre ettiği için başına gelmeyen lanet kalmamıştı. Bakın kitabında Yahudi Soykırımı yalanını nasıl deşifre etmiş:

#15
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

“Peki, Siyonistler neden (sözde) 6 milyon Yahudi’yi katleden Hitler Almanya’sından bir toprak ya da tazminat talebinde bulunmadı? Ya da başka bir açıdan bakarsak neden Hitler’in öldürdüğü 20 milyona yakın insan varken sadece Yahudi katliamı konuşulur?

#16
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Pek çoğumuz Hitler’in sadece Yahudi soykırımı yaptığını bilir ve öldürdüğü milyonlarca başka milletten insanların da olduğunu bilmeyiz. Öldürülen milyonlarca Polonyalıyı neden kimse konuşmaz?

#17
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Peki, savaştan kaçtıkları için öldürülen Slavların 6 milyon olduğundan neden kimseye söz etmez.

#18
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Hitler’in katlettikleri milyonlarca insandan ayrı bir yere konması, Yahudilerin bir ayrıcalığı mıdır? Acaba ölüm neden sadece bir grup insan için “kutsal” bir anlam taşıyor?”

#19
Foto - ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor

Kaynak: Mustafa Armağan/yeniakit.com.tr

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