2024-08-25 12:28:40 ‘Yahudi Soykırımı’ yalanını bir komünist deşifre etti. Kim kimden tazminat istiyor? Tarihin karanlık sayfaları aydınlanıyor
Gazetemiz yazarlarından tarihçi Mustafa Armağan, İsrail’in Hz. Peygamber (s.a.v) dönemindeki Yahudilerin mülkleri için Suudi Arabistan’dan 100 milyar dolar tazminat istemesini Amerika’da soykırıma uğrayan Kızılderililer üzerinden örneklendirerek tarihin karanlık sayfalarına ışık tuttu. İşte “Menderes, İsrail’e neden gitmemişti?” başlıklı yazısında İsrail-Türkiye ilişkilerini de gözler önüne seren Armağan’ın ilgiyle okuyacağınız yazısı…