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Yaşam
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Yağmur sonrası renk cümbüşü

2023-06-09 17:15:59
Yağmur sonrası renk cümbüşü

Bolu'nun tarih dolu ilçesi Mudurnu'da son yağışların ardından güneşi gören çiçekler, tarlalarda ve yol kenarlarında adeta renk cümbüşü oluşturdu.

#1
Foto - Yağmur sonrası renk cümbüşü

Bolu'nun tarih dolu ilçesi Mudurnu'da son yağışların ardından bahar bir kez daha yüzünü gösterdi. Özellikle gelincikler ve papatyalar, yol kenarlarını adeta birer tablo gibi süsledi.

#2
Foto - Yağmur sonrası renk cümbüşü

Renkleriyle doğaya enerji katan çiçekler, görenleri kendine hayran bıraktı. Mudurnu'nun baharı yaşayan alanları fotoğraf tutkunlarına da güzel kareler sundu.

#3
Foto - Yağmur sonrası renk cümbüşü

Çiçek manzarasına hayran kalan vatandaşlardan İsmail Adıgüzel isimli vatandaş, "Uzun süre yağan yağmurların ardından güneşin açmasıyla birlikte bahar yüzünü gösterdi. Tarlalarda rengarenk çiçekler açtı. Yeni bir cıvıltı, sanki hayat yeniden başladı" dedi.

#4
Foto - Yağmur sonrası renk cümbüşü

#5
Foto - Yağmur sonrası renk cümbüşü

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