Selma Savcı yazdı: Ortadoğu yeniden şekilleniyor... Mekke Ortak Savunma Anlaşması İslam coğrafyasına mesajı verdi!

Görüldüğü üzere çok önemli bir kutsal topraklarımızın emanetçisi olmamız ve aslında İslam coğrafyasına verilecek bu liderlik görüntüsüyle tamamen bakıldığı zaman ümmetin lideri olan bir Türkiye inşa edilmiş oldu. Bu olayı sulandırmak ya da yahu dertsiz başımıza dert aldık, bazı ülkeleri kendimize hedef haline getirdik açıklamaları ise gereksiz cümlelerden olacaktır. Tabii bu hamlelerin aslında İslam düşmanı ve masum sivillerin katili olan zorba devlet İsrail’i endişelendirdiğini de açıkça söyleyebiliriz. ABD’nin Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeleri Abraham Anlaşmasına ikna etme çabaları suya düştükten sonra, üstüne bir de İsrail’in ticaret koridorlarında yer alma şansı çok ama çok azaldı. İsrail Enerji Bakanı Kohen’in itiraf gibi açıklamaları ise bu durumun en açık kanıtı.