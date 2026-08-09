8 yıllık çalışmanın sonunda geliştirdiler! Yapay zeka üretimi 10 kat arttırdı

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Ata Sarı, AA muhabirine, yerli imkanlarla geliştirilen makinenin yazılımının da Türk mühendislerince hazırlandığını ve yaklaşık bir yıldır fabrikalarında aktif olarak kullanıldığını söyledi. Makinenin üretimde önemli verimlilik artışı sağladığını belirten Sarı, "Yapay zeka sayesinde fire oranlarımızda yüzde 80'e varan azalma sağlıyoruz. Bu da üretimde bize büyük bir avantaj getiriyor. Ayrıca geleneksel yöntemde bir usta günde yaklaşık 10 çift saya dikebiliyorken, geliştirilen makineyle bu kapasite günlük 80 ila 100 çifte ulaşıyor." dedi.