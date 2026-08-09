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Dünya
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Sonunda daha fazla dayanamayıp "Tamam" dediler: 13 adet S-400 füzesi koptu geliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sonunda daha fazla dayanamayıp “Tamam” dediler: 13 adet S-400 füzesi koptu geliyor

Ülke savunmasını güçlendirmek için S-400 adımı geldi. 13 adet S-400 hava savunma füzesine talip olundu. İşte detaylar...

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Foto - Sonunda daha fazla dayanamayıp "Tamam" dediler: 13 adet S-400 füzesi koptu geliyor

Katar'ın, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Rusya yapımı S-400 hava savunma füzeleri tedarik etmeye hazırlandığı iddia edildi. Doha yönetiminin Rusya'dan 13 adet S-400 hava savunma füzeleri satın alacağı öne sürülürken, olası hamle Körfez'deki hava savunma dengeleri açısından dikkat çekti.

#2
Foto - Sonunda daha fazla dayanamayıp "Tamam" dediler: 13 adet S-400 füzesi koptu geliyor

Katar'ın Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri alacağına ilişkin iddia, bölgedeki güvenlik denkleminde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İddiaya göre Doha, Rus yapımı S-400 hava savunma füzeleri ile hava sahasına yönelik tehditlere karşı kapasitesini artırmayı hedefliyor. Katar'ın S-400 hava savunma füzeleri tedarikine ilişkin 13 adetlik bir alım planı üzerinde durulduğu ileri sürülüyor. Rusya tarafından geliştirilen S-400 hava savunma füzeleri, uzun ve orta menzilli hava savunma görevlerinde kullanılan sistemler arasında yer alıyor. Sistem; savaş uçakları, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve bazı balistik füze tehditlerine karşı kullanılabiliyor.

#3
Foto - Sonunda daha fazla dayanamayıp "Tamam" dediler: 13 adet S-400 füzesi koptu geliyor

S-400 sisteminin farklı füze tipleriyle birlikte kullanılabilmesi, farklı menzillerdeki hedeflere karşı katmanlı savunma oluşturmasına imkan sağlıyor. Sistemin azami angajman menzili kullanılan mühimmata göre 400 kilometreye kadar çıkabiliyor. Katar'ın S-400 hava savunma füzeleri konusundaki ilgisi yeni değil. 2018'de Rusya'nın Doha Büyükelçisi, iki ülkenin S-400 sistemlerinin satışı konusunda görüştüğünü açıklamış ancak o tarihte somut bir anlaşmaya varılmadığını belirtmişti.

#4
Foto - Sonunda daha fazla dayanamayıp "Tamam" dediler: 13 adet S-400 füzesi koptu geliyor

2019'da ise dönemin Katar Dışişleri Bakanı, Doha'nın Rusya'dan S-400 tedarikini değerlendirdiğini ancak henüz bu sisteme ilişkin kesin bir anlaşma bulunmadığını söylemişti. Bu nedenle gündeme gelen yeni 13 adetlik S-400 hava savunma füzeleri iddiası, Katar'ın yıllardır devam eden Rus hava savunma sistemlerine yönelik ilgisinin yeniden gündeme gelmesi açısından önem taşıyor.

#5
Foto - Sonunda daha fazla dayanamayıp "Tamam" dediler: 13 adet S-400 füzesi koptu geliyor

Katar'ın olası S-400 hava savunma füzeleri hamlesi, Körfez ülkelerinin hava savunma kapasitelerini güçlendirmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Bölgedeki füze ve İHA tehditlerinin artması, Körfez ülkelerinde uzun menzilli hava savunma sistemlerine yönelik ilgiyi artırmış durumda. Doha'nın gerçekten 13 adet S-400 hava savunma füzeleri tedarik edip etmeyeceği ise önümüzdeki dönemde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

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Yorumlar

Nuri

Dünyada dengeler değişiyor. İsrail’in dümen suyundaki ABDUönetimi, Türkiye’ye hem hava savunma sistemi vermedi hem de Rusya’dan aldığımız S-400’e karşı çıktı. Türkiye Güçlü durdu ve direndi. Bu arada kendi sistemi Çelik Kubbe’yi de kurdu. Arap Ülkeleri de akıllanıp Hava Savunmalarını çeşitlendirirse hem İsrail yalnızlaşır hem de Orta Doğu’ya istikrar gelir! Türk Savunma Sanayii İnşâallah Çelik Kubbe’yi diğer savunma füzeleriyle entegre halde tüm İslâm Âlemine yayarsa İslâm Dünyası da rahat eder!..

Ersan K.

Bizimkileri de alsa ya Katarlı Kardeşlerimiz!...
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