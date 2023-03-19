Yağışlar umutları arttırdı! Rekolte beklentisi 2 milyon tonu buldu

Yağışlar bu şekilde devam ederse ovada bir problem olmayacağının ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya Ovası'nda geçtiğimiz dönemlerde yağışlarımız azdı. Özellikle kıraç alanlarda bitkilerin çıkışlarında bazı problemler vardı. Geçtiğimiz dönemlerde yağan kar yağışı bu açıklıkları kapatmıştı. Bitkiler tekrardan çıkmıştı, yağışlarla çıkışlar sağlanmıştı kuruda bekleyen bitkilerimiz için. Hububatlar bu dönemde kardeşlenme dönemi sulu alanlarımızda hala bir problemimiz yok ama özellikle kıraç alanlarda üre atım dönemiydi bu dönem. Artık çiftçilerimiz ürelerini atmaya başladılar. Bu yağışlarla beraber yeni çıkan bitkilerin de tekrardan köklerine su inmesi, kardeşlenme dönemine de rahat bir şekilde girmesini sağladı. Ovada şu andaki yağan yağış, tabii Nisan yağışları da önemli ama şu anki yağan yağış ovayı bir nebze de rahatlattı. Şu anda istediğimiz milimetrede yağışlar yağdı. Bundan sonraki dönem de yağışlar meteorolojinin verdiği bilgilerde yağışlar devam edeceği gösteriliyor. İnşallah bu şekilde yağışlar devam ederse özellikle kıraç alanlarda bir problem olacağını düşünmüyoruz. Şu anda bitkilerimiz kardeşlenme döneminde bu dönemde suya gerçekten çok fazla ihtiyaçları var. Şu anki yağan yağışlar da bazı bölgelerimizde kar yağışları oldu. Herhangi bir problem oluşturacak bir durum yok. Yağışların bu şekilde devam ederse ovada bir problem olacağını zannetmiyoruz” dedi.