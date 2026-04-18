Yağışlar sonrası yüzler güldü! Demirköprü Barajı’nda büyük heyecan

30 yıldır balıkçılık yapan ve ilçedeki balıkçılar için ağ ören Mehmet Kır, bu yıl hem kendisine hem de diğer balıkçılar için ağ örmeye başladı. Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamayı hedefleyen balıkçı Mehmet Kır, "Bu sene barajımız dolmak üzere. Doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Güzel bir sezon olmasını kooperatifimizin güçlenmesini istiyorum. 15 yıl öncesine kadar sezonlarımız kötü geçiyordu. Yüzde 60 oranındayken balıkçılarımız ekmek yiyebiliyordu. Bu sene de barajın dolmasıyla balıkçılarımız için güzel bir sezon olacaktır diye düşünüyorum. Ağlarımızı örmeye başladık. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yayın pinterlerimizi de hazırlıyoruz. Avcı arkadaşlarımıza bol bereketli bir sezon dilerim" diye konuştu.