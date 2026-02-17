  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı

Konya’daki ‘Ev Sahibi Türkiye’ projesi kapsamında 15 bin 200 konutun kura çekiminde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik eleştirilerini hatırlatarak “Bir Habib-i Neccar Camii’ne bakın, bir de CHP’nin yapımını üstlendiği Ulu Cami’ye. Konya Büyükşehir, Habibi Neccar’ın restorasyonunu bitirip ibadete açtı. CHP’li Bursa Büyükşehir’in sorumluluğundaki Ulu Cami daha temelde. Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı 11 ilimiz şu anda Ulu Camii gibi enkaz halindeydi” dedi.

1
#1
Foto - Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da "Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni"nde konuştu. “Milletimizle omuz omuza verdik, ‘Asrın Dayanışması’nı sözde değil sahada gösterdik” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği ile ilgili şunları söyledi: Dünyada eşi benzeri az görülen bir hızla yeniden inşayı başlattık. 200 bin mimarımız, mühendisimiz, işçimizin alın teriyle, gece gündüz demeden çalıştık; rekor sürede büyük bir onurla tam 455 bin yeni yuvamızı tamamladık. Biz bu süreçte sadece bina yükseltmedik. Bir şehrin ruhunu, bir mahallenin sesini, bir çocuğun yarınını yeniden kurduk. Parklarıyla nefes alan, meydanlarıyla buluşan, millet bahçeleriyle yeşeren; okullarıyla geleceğe yürüyen, camileriyle huzur bulan şehirlerimizi milletimizle birlikte inşa ettik. Altyapısıyla güvenli, üstyapısıyla güçlü bir hayatı ayağa kaldırdık. Bu yüzden diyoruz ki; Asrın İnşası yalnızca bir imar çalışması değil Türkiye’nin iradesinin, kudretinin ve başarısının adıdır.

#2
Foto - Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı

YOL YAPAMAYANLAR ŞEHİRCİLİK DERSİ VERMEYE KALKIYOR: Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi: “Biz deprem bölgesinde 455 bin yuvayı teslim etmek için gece gündüz çalışırken, biz 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef birileri yine tribünden konuşmayı tercih etti. Onlar laf üretti, biz eser ürettik. Onlar algı operasyonları yaptı, biz şehirlerimizi teker teker kurduk. ‘Bedava ev’ diye umut tacirliği yaptılar, tek bir çivi çakmadılar. Yapılan her işi gölgelemeye çalıştılar. Bakın; İzmir Buca’da kanalizasyon için kazılan yollar aylarca onarılmıyor, mahalleli kendi imkanıyla parke taşı döşüyor. Yolunu yapamayan bir anlayış, çıkmış bize şehircilik dersi vermeye kalkıyor. Deprem bölgesinde de Özgür Bey’in büyük bir başarı gibi açıkladığı tablo ortada: 160 çöp konteynırı, 1 pikap, 2 minibüs, ne olduğunu onların da anlayamadığı bir cami temizleme aracı... Bu vizyon, 455 bin konutu beğenmiyor. 200 bin işçinin alın terini, 2 yıldır verdiği emeği küçümsüyor.”

#3
Foto - Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı

YALAN SÖYLEDİ, ANLATTIK! ISRARLA YALANINA DEVAM ETTİ: Özel’in “Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler” sözlerini hatırlatan Bakan Kurum, “Yalan söyledi. Anlattık, biz anlattıkça ısrarla yalanına devam etti. Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Yani 24 yıldır afet konutlarında ne yaptıysak aynısını 11 ilimizde yaptık” diye konuştu.

#4
Foto - Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı

SEN DE YAPSAYDIN; O KADAR BELEDİYEN VARDI: Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği Habib-i Neccar Camii’nin yeniden inşa edilmesine rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği Hatay’daki Ulu Camii’nin hala temel aşamasında olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum şöyle konuştu: “Özgür Bey sen de yapsaydın; o kadar belediyen vardı, bir işin ucundan da siz tutsaydınız. Bak Konya laf üretmedi, yük aldı. Konteyner kentler kurdu, içme suyu hattı döşedi, binlerce metre kanalizasyon altyapısı yaptı. Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonunu üstlendi. Gidin Hatay’a bir bakın. Bir Habib-i Neccar Camii’ne bakın, bir de Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapımını üstlendiği Ulu Camii’ye bakın. Konya Büyükşehir, Habib-i Neccar’ın restorasyonunu yapmış bitirmiş, ibadete açmış. CHP’li Bursa Büyükşehir’in sorumluluğundaki Ulu Camii daha hala temelde. İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark budur. Onlar temelini bile atamadan biz anahtarları veririz; onlar çöp konteyneri sayarken, biz teslim ettiğimiz o yuvaya girer, o çayı içer, milletimizin o duayı alırız. Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı 11 ilimiz şu anda Ulu Camii gibi enkaz halindeydi. Onun için Özgür Bey bize laf söyleyeceğine şapkasını önüne alacak bir düşünecek. Yapılanı karalayacağına, anahtarını alıp evine kavuşan vatandaşımızın, depremzede kardeşimizin mutluluğuna ortak olacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Sayın KURUM,CHP olsaydı,çivi çakamazdı.Yüzüne-gözüne bulaştırırdı.Yıkıntıların altında kalırdı.İYİ Kİ AK PARTİ VAR.Yıkıntıların altında kalmadı.Zamanında yaptı ve vatandaşımız mağdur olmadı.CHP ne bilir vatandaşa konut yapmayı.Gayri meşru yoldan kendine yapar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
