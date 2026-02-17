Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı
Konya’daki ‘Ev Sahibi Türkiye’ projesi kapsamında 15 bin 200 konutun kura çekiminde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik eleştirilerini hatırlatarak “Bir Habib-i Neccar Camii’ne bakın, bir de CHP’nin yapımını üstlendiği Ulu Cami’ye. Konya Büyükşehir, Habibi Neccar’ın restorasyonunu bitirip ibadete açtı. CHP’li Bursa Büyükşehir’in sorumluluğundaki Ulu Cami daha temelde. Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı 11 ilimiz şu anda Ulu Camii gibi enkaz halindeydi” dedi.