Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı

SEN DE YAPSAYDIN; O KADAR BELEDİYEN VARDI: Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği Habib-i Neccar Camii’nin yeniden inşa edilmesine rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği Hatay’daki Ulu Camii’nin hala temel aşamasında olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum şöyle konuştu: “Özgür Bey sen de yapsaydın; o kadar belediyen vardı, bir işin ucundan da siz tutsaydınız. Bak Konya laf üretmedi, yük aldı. Konteyner kentler kurdu, içme suyu hattı döşedi, binlerce metre kanalizasyon altyapısı yaptı. Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonunu üstlendi. Gidin Hatay’a bir bakın. Bir Habib-i Neccar Camii’ne bakın, bir de Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapımını üstlendiği Ulu Camii’ye bakın. Konya Büyükşehir, Habib-i Neccar’ın restorasyonunu yapmış bitirmiş, ibadete açmış. CHP’li Bursa Büyükşehir’in sorumluluğundaki Ulu Camii daha hala temelde. İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark budur. Onlar temelini bile atamadan biz anahtarları veririz; onlar çöp konteyneri sayarken, biz teslim ettiğimiz o yuvaya girer, o çayı içer, milletimizin o duayı alırız. Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı 11 ilimiz şu anda Ulu Camii gibi enkaz halindeydi. Onun için Özgür Bey bize laf söyleyeceğine şapkasını önüne alacak bir düşünecek. Yapılanı karalayacağına, anahtarını alıp evine kavuşan vatandaşımızın, depremzede kardeşimizin mutluluğuna ortak olacak.”