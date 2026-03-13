  • İSTANBUL
Yağış, kar, fırtına geri dönüyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yağış, kar, fırtına geri dönüyor!

M.G.M tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, yarın yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.

Foto - Yağış, kar, fırtına geri dönüyor!

Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul ve çevresinde 12, İzmir'de 17, Ankara'da ise 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Foto - Yağış, kar, fırtına geri dönüyor!

Ancak yurdun doğu kesimleri için uyarılar üst üste geliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda yağış beklenirken, özellikle Güneydoğu'nun doğusunda "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı ile birlikte ciddi "çığ tehlikesi" bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde "buzlanma ve don olayı" bekleniyor.

Foto - Yağış, kar, fırtına geri dönüyor!

Akdeniz’in doğusunda ise rüzgarın saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Foto - Yağış, kar, fırtına geri dönüyor!

Yağışlı hava etkisini artıracak Pazar günü, yağışlı hava etkisini batıya doğru genişletecek. Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz ve Doğu bölgelerde yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar Marmara ve Karadeniz kıyılarında 12-13 derece bandında kalırken, İç Anadolu'da bulutlu hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu’nun sarp yamaçlarında çığ tehlikesi devam ederken, Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlı havanın yer yer kuvvetini koruyacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı geçişleri görülmeye devam edecek.

Foto - Yağış, kar, fırtına geri dönüyor!

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Anadolu’daki çığ riski ile iç kesimlerdeki buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Foto - Yağış, kar, fırtına geri dönüyor!

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 15, İstanbul'da 13, İzmir'de 17, Antalya'da 22, Adana'da 18, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 12 derece civarında seyredecek.

