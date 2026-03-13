Yağış, kar, fırtına geri dönüyor!

Ancak yurdun doğu kesimleri için uyarılar üst üste geliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda yağış beklenirken, özellikle Güneydoğu'nun doğusunda "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı ile birlikte ciddi "çığ tehlikesi" bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde "buzlanma ve don olayı" bekleniyor.