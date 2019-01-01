Yabancı basından İmamoğlu'na tebrik, Erdoğan'a hakaret
23 Haziran İstanbul Belediye Başkanı seçimlerine dünya basınında geniş yer buldu. Sonuçları manşetten gören yabancı haber ajansları, haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden skandal sözlerle aktardılar.
23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri dünya basınında geniş yankı buldu.31 Mart yerel seçimleri ve sonuçlarını yakından takip eden dünya basını, kendi ülkelerinde gerçekleştiğinde sıradan bir olay olarak gördükleri "seçim iptalini", Türkiye'de gerçekleştiğinde skandal olarak gösterip karalama kampanyası yürütmüştü. 23 Haziran seçim sonuçlarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerle aktardılar.
INDEPENTEND: "İMAMOĞLU MUHALEFET LİDERİ" | "İstanbul seçimleri: Muhalefet partisi adayı, Erdoğan'ın iktidar partisini keskin bir farkla yendi. CHP adayı İmamoğlu çarpıcı bir zafer kazandı. Ekrem İmamoğlu, ulusal çapta bir muhalefet lideri olarak yerini sağlamlaştırdı."
GUARDIAN: KİŞİSEL DARBE | "İstanbul'daki milyonlarca insan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği için çarpıcı sonuçlar doğuracak seçim için sandık başına döndü. CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta yerel seçimlerde kazandığı galibiyetten sonra daha büyük bir farkla Erdoğan'a eşine ender rastlanan bir yenilgi kazandırdı. Bu Erdoğan'a en büyük kişisel darbe oldu."
wASHINGTON POST | İmamoğlu'nun zaferi, onlarca yıldır iktidar partisinin kontrolünde olan İstanbul'un el değiştirmesine sebep oldu. Ayrıca bu seçim, Erdoğan'ın siyasi zaferlerinin sonlanacağına önemli bir işaret oldu. Bu kayıp Erdoğan için oldukça acı vericiydi, zira İstanbul onun evi. İstanbul'da doğup büyüdü ve siyasi hayatı burada başladı. Mega projeler için bir vitrindi ve iktidar bu vitrini kaybetti."
BBC | Ana muhalefet partisi adayı İmamoğlu, Mart ayında sürpriz bir zafer kazanmıştı. Bugünkü seçimde oyların %90'ı sayılmışken hakim bir farkla önde görünüyor.İstanbul seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir test olarak görülüyor."
DEUTSCHE WELLE | "Yenilenen İstanbul seçimi, Erdoğan'ın politikaları ve popülaritesi için bir referandum niteliğindeydi. AK Parti yerel seçimlerin çoğunu kazandığı halde, Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da koltuğu kaybetti."
AL ARABİYA | "İstanbul'un belediye başkanı seçildi. İktidar partisinin adayı Binali Yıldırım, yenilgiyi kabul etti. Devlete ait Anadolu haber ajansı ilk sonuçlarına göre, muhalefet adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 53,69 ile kazandığını açıkladı. Yıldırım, İmamoğlu'nu tebrik etti."
AL JAZEERA | "AK Parti adayı Binali Yıldırım tartışmalı İstanbul seçimlerinde yenilgiyi kabul etti. Yıldırım rakibi İmamoğlu'nu tebrik ederek kendisine iyi şanslar diledi. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden Dr. Berk Esen seçim sonuçlarını "Erdoğan için kişisel bir darbe" olarak nitelendirdi."
CNN | CNN International, Binali Yıldırım'ın "Rakibim yarışı kazanmış görünüyor. Onu tebrik ediyorum. Bu seçimler gösterdi ki Türkiye'de demokrasi işlemektedir. Umarım İmamoğlu halka güzel hizmetlerde bulunur. Bu hizmetler için kendisine yardım edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Haberin devamında ise, "Kesin sonuçlar da İmamoğlu zaferini doğrularsa, bu Erdoğan'a büyük bir darbe olacak. İstanbul, Cumhurbaşkanı'nın kariyerine başladığı yer olarak kendisi için ağır bir yenilgi oldu" sözlerine yer verildi.
LE MONDE | "Bu seçim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ciddi bir siyasi engel.AK Parti adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na yenildiğini söyledi. İstanbul'un en zengin ve kalabalık şehri, artık Kemalist CHP'nin adayı İmamoğlu'nun elinde. İmamoğlu, Erdoğan'a nefret duyan İYİ Parti ve HDP seçmenine güvendi ve Erdoğan'ı ciddi bir başarısızlık ile karşı karşıya bıraktı."
"İmamoğlu, 25 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinden veya İslamcı kökenli olmayan ilk belediye başkanı olabilmek için 12 hafta önceki zaferini yeniden kazanmaya çalıştı. "
THE TELEGRAPH | "Erdoğan'ın partisi, tartışmalı İstanbul yeniden seçimini kaybetti. Tartışmalı yeni seçimde, muhalefet adayı rahat bir zafer kazandı. Eleştiriler, Erdoğan'ın İstanbul'un yönetimi bırakmakta isteksiz olduğu yönünde çünkü İstanbul büyük bir ekonomik güç ve İslamcı kesim için patronaj kaynağı. Binali Yıldırım iyi huylu bir Erdoğan taraftarı olarak bu pazar günü daha yumuşak bir ton kullandı ve, 'Bilerek veya bilmeyerek bir yanlış yaptıysak, adaletsiz bir şey yaptıysak, rakiplerimiz ve İstanbullular'dan özür dileriz' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın yenilmezlik imajını sarsan bu seçim sonrasında bile Erdoğan, ülkesinin çıkarlarını savunan bir kahraman olarak görülmeye devam ediyor."