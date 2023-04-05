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Yaşam
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Yaban hayvanları foto kapana yakalandı!

2023-04-05 22:19:28
Yaban hayvanları foto kapana yakalandı!

Spil Dağı Milli Parkı'na kurulan foto kapanlar, yaban hayvanlarını görüntüledi.

#1
Foto - Yaban hayvanları foto kapana yakalandı!

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'na kurulan foto kapanlarla karaca, kurt, tilki, kızıl geyik, çakal, tavşan ve yaban domuzu türlerine ilişkin fotoğraf ve videolar elde edildi.

#2
Foto - Yaban hayvanları foto kapana yakalandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, Manisa'ya kurulan 43 fotokapanla ildeki yaban hayatı izleniyor.

#3
Foto - Yaban hayvanları foto kapana yakalandı!

Doğa Koruma Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ve Spil Dağı Milli Park Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, ildeki foto kapanlarla çok sayıda yaban hayvanı, görüntülere takıldı.

#4
Foto - Yaban hayvanları foto kapana yakalandı!

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Vekili Hasan Paşalı, yaptığı yazılı açıklamada, foto kapanlardan aldıkları görüntülerin Manisa'daki yaban hayatının zenginliğini ortaya koyduğunu belirtti.

#5
Foto - Yaban hayvanları foto kapana yakalandı!

Paşalı, foto kapanların bölgedeki yaban hayatına ilişkin araştırmalarda da kullanıldığını vurguladı.

#6
Foto - Yaban hayvanları foto kapana yakalandı!

#7
Foto - Yaban hayvanları foto kapana yakalandı!

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