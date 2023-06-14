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Teknoloji-Bilişim
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Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

2023-06-14 19:10:02
Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

Xiaomi MS11 olarak isimlendirilen yeni elektrikli otomobilini denemek için yollara çıkarmaya başladı.

#1
Foto - Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

Teknolojinin birçok alanında üretim yaparak ismini bir marka haline getiren Xiaomi, otomobil dünyasına adım atmak için uzun süredir çalışıyor.

#2
Foto - Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

Elektrikli otomobil furyasının yaşandığı sektörde ilk modelini tanıtmak isteyen şirket, çalışmalarını hızlandırmış durumda.

#3
Foto - Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

Xiaomi MS11 olarak isimlendirilen yeni otomobil, Çinli üreticinin ilk elektrikli arabası olacak.

#4
Foto - Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

2024 yılında tanıtılması planlanan araç için son dönemde test çalışmaları da arttı. Daha önce birkaç kez pist üzerinde fotoğraflanan elektrikli otomobil bu sefer ise caddede görüntülendi.

#5
Foto - Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

Yeni elektrikli otomobil, daha önce olduğu gibi yine ağır bir kamuflaj altında kendisini gösteriyor. Ağır kamuflaj altında olan araç için şimdilik fazla bir yorumda bulunamıyoruz.

#6
Foto - Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

Ancak Weibo sosyal ağında Chang Yan isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan iki görsel ile aracın üretimini artık çok daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.

#7
Foto - Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

Yatırımcılarla yapılan son toplantıda Xiaomi genel müdürü Lu Weibing, Xiaomi otomobilinin geliştirilmesinin sorunsuz ilerlediğini belirtmiş ve ileri bir test aşamasına girildiğini söylemişti. Aracın test sıklığının artmış olması da Weibing’in sözlerini doğruluyor. Xiaomi markalı yeni otomobilin önümüzdeki yaz ve kış döneminde de testlerine devam edilmesi bekleniyor. Bu nedenle ilerleyen günlerde Xiaomi MS11’den çok daha fazla fotoğraf görmeyi bekleyebiliriz. Çinli üretici, ilk otomobilini 2024’ün ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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