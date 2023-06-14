Xiaomi'nin elektriklisi yollara düştü

Yatırımcılarla yapılan son toplantıda Xiaomi genel müdürü Lu Weibing, Xiaomi otomobilinin geliştirilmesinin sorunsuz ilerlediğini belirtmiş ve ileri bir test aşamasına girildiğini söylemişti. Aracın test sıklığının artmış olması da Weibing’in sözlerini doğruluyor. Xiaomi markalı yeni otomobilin önümüzdeki yaz ve kış döneminde de testlerine devam edilmesi bekleniyor. Bu nedenle ilerleyen günlerde Xiaomi MS11’den çok daha fazla fotoğraf görmeyi bekleyebiliriz. Çinli üretici, ilk otomobilini 2024’ün ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.