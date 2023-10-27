Xiaomi'den insan merkezli işletim sistemi: HyperOS'u

Yüksek performans sağlamaya odaklanan Xiaomi HyperOS, aynı zamanda geleneksel sistem mimarilerinin sınırlamalarını ortadan kaldırıyor. Temelinde yenilikçi bir Uçtan Uca Akıllı Bağlantı yapısı olan HyperConnect, sayısız cihaz arasında gerçek zamanlı ağ oluşturmayı kolaylaştırarak liderliği ele alıyor. Entegre cihaz merkezinin devreye girmesiyle, artık kullanıcılar neredeyse tüm bağlı cihazlarını aktif olarak kontrol edebiliyor. Böylece, ister evde, ister yolda veya ofiste, birbirine bağlı ekosistemlerini her yerden zahmetsizce izleyip yönetebiliyor. Bu, Xiaomi ekosistemine dahil olan tüm cihazları sorunsuz bir şekilde tanımlayan ve çalıştıran kullanıcılar için yeni bir kolaylık ve verimlilik çağını müjdeliyor. Xiaomi HyperOS, tüm bağlı cihazları uyumlu hale getirerek yazılımın kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, video konferans sırasında kamera kaynaklarını sorunsuz bir şekilde değiştirebiliyor, telefonlarından araç kameralarına erişebiliyor, tablet veya dizüstü bilgisayar kullanırken akıllı telefonlarının arka kamerasına erişebiliyor ve hatta tabletlerini akıllı telefonları üzerinden internete bağlayabiliyor. Ayrıca, uygulamalar, pano içeriği ve bildirimler kullanıcıların ihtiyaç duyduğu şekilde cihazlar arasında kolayca taşınabiliyor. Nesnelerin İnterneti çağında, cihazlar arası bağlantı ve yetenek entegrasyonu büyük önem taşıyor. Xiaomi HyperOS, gelişmiş yapay zeka teknolojilerini destekleyen bir yapay zeka alt sistemi ekleyerek bunu bir adım öteye taşıyor ve cihazların kullanıcılara proaktif olarak yardımcı olmasını sağlıyor. Xiaomi'nin cihaz ekosisteminin bilişsel merkezi olan HyperMind, öncü cihazlar arası bağlantıları 'proaktif zeka' çağına taşıyor. Bu, cihazların kullanıcı ihtiyaçlarını proaktif olarak anlamasını ve buna göre hareket etmesini sağlıyor. HyperMind, kullanıcı ihtiyaçlarını öğrenmek ve cihazları otomatik olarak ihtiyaçlarına göre uyarlamak için cihazların dört algısal özelliğini (çevre, görüş, ses ve davranış) kullanıyor. Örneğin, bir kullanıcı akıllı kapı kilidini açtıktan sonra her zaman oturma odasının ışığını açıyorsa, HyperMind bu kalıbı öğrendikten sonra, kullanıcının onayını aldıktan sonra odayı otomatik olarak aydınlatıyor. Bu yenilik, karmaşık cihazlar arası bağlantıyı basitleştirirken geleneksel makine öğrenimi maliyetlerini azaltıyor ve kullanıcıların karmaşık mantıksal kavrama veya tetikleme mekanizmalarını anlamalarına gerek kalmadan cihaz bağlantısının rahatlığından yararlanmalarını sağlıyor.