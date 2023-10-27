Xiaomi'den insan merkezli işletim sistemi: HyperOS'u

Kullanıcı gizliliği ve güvenliğine büyük önem veren Xiaomi, kullanıcı deneyiminde iyileştirmeler yapmaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği TEE, güvenlik alt sisteminin temelini oluşturuyor. Hassas bilgileri korumak için özel olarak tasarlanan bu izole güvenlik sistemi özel donanım üzerinde çalışıyor ve akıllı telefonlar, AIoT cihazları ve diğer çözümlere yönelik biyometri, parola ve ekran kilidi gibi çeşitli güvenlik özelliklerini kapsıyor. Xiaomi HyperOS, güvenliğe büyük önem veriyor ve koruma kapsamını yalnızca tek tek cihazlara değil, aynı zamanda birbirine bağlı güvenlik modüllerine de genişletiyor. Bu birbirine bağlı güvenlik modülü tabanlı TEE, ağ içindeki cihazlar arasında karşılıklı güven sağlıyor. Xiaomi HyperOS, cihazlar arasında veri iletimi için TEE aracılığıyla uçtan uca şifreleme kullanarak tüm ağı daha da güvenli hale getiriyor. Xiaomi, Xiaomi HyperOS ile açık kaynak ilkesine bağlı kalarak açık bir yazılım ekosistemini aktif bir şekilde geliştiriyor ve iş ortaklarını akıllı bir ekosistemi şekillendirmeye ve birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmaya davet ediyor. Xiaomi, ayrıca tüketici IoT ürünleri için özel olarak tasarlanmış bir IoT yazılım platformu olan Xiaomi Vela'nın açık kaynak kullanımına açıldığını açıkladı. Xiaomi tarafından bağımsız olarak geliştirilen bu platform, açık kaynaklı NuttX gerçek zamanlı işletim sistemine dayanıyor. Xiaomi Vela, çeşitli IoT donanımları arasında tek tip bir yazılım platformu sağlayarak, temel donanım farklılıklarını soyutlayarak ve üst düzey geliştiriciler için ortak bir yazılım arayüzü sunarak geliştirmeyi basitleştiriyor. Bu yaklaşım, farklı uygulama senaryolarını birleştiriyor, geliştirmeyi kolaylaştırıyor ve verimliliği artırıyor. Xiaomi Vela'yı IoT cihaz üreticilerine ve geliştiricilerine açık kaynak haline getirerek, Xiaomi IoT cihaz inovasyonunu teşvik ediyor, performansı artırıyor ve geniş bir cihaz yelpazesinde gerçek zamanlı bağlantı yetenekleri sağlıyor. Akıllı bir ekosistemde kişisel cihazları, otomobilleri ve akıllı ev ürünlerini birbirine bağlamak için tasarlanmış ve uyarlanmış insan merkezli bir işletim sistemi olan Xiaomi HyperOS, Xiaomi'nin "İnsan x Araba x Ev" akıllı ekosistemini hayata geçirme stratejik vizyonunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.