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Otomotiv
12
Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

2024-01-31 23:34:15
Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Teknoloji firması Xiaomi, elektrikli otomobili SU7'nin fiyatı hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

#1
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Çin devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobili Su7 için seri üretime geçiyor. En çok merak edilen ise SU7'nin fiyatının ne olacağı.

#2
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 ile otomotiv dünyasına hızlı bir giriş yapmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda Çin’de tanıtılan SUV modelin üretimi için hazırlıklar tamamlandı. Fabrikadan gelen bilgiler, seri üretime gireceğini ortaya koydu.

#3
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 Şubat’ta üretim hattına giriyor. Xiaomi SU7'nin ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Model S’e rakip olması bekleniyor. 3 saniyeden daha kısa sürede 100 km/h hıza ulaşabilen SU7, HyperOS arayüzü sayesinde Xiaomi cihazları ile iletişim kuracak.

#4
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Elektrikli otomobil SU7’nin iki versiyonla piyasaya girmesi bekleniyor.

#5
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

RWD donanım 35 bin 200 dolardan; AWD versiyonu ise 55 bin dolardan başlayan bir fiyata satılması bekleniyor.

#6
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Çinli şirket tarafından geliştirilen 800V Modena EV mimarisi, SU7’ye can vercek şekilde dizayn edildi.

#7
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Elektrikli otomobildeki çoklu sensörler sayesinde sürücü destek sistemine de sahip olacak elektrikli SUV, bu kapsamda Tesla ile yarışacak.

#8
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Çinli firma Xiaomi ayrıca Ar-Ge destekli yüksek hacimli üretimi hedefliyor.

#9
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

2024 Mart ayından itibaren aylık 2 binden fazla SU7 üretimini planlıyor.

#10
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Yılın ortasında aylık 10 bin araç üretmeyi hedef ediniyor.

#11
Foto - Xiaomi SU7'nin fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi Auto markası için, 10 milyar dolardan fazla bütçe ve 3 binden fazla mühendisle çalışıldı. Otomobil ilk etapta Çin'in iç talebini karşılamak için satılacak.

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