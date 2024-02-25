  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

2024-02-25 21:26:25
Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

Akıllı telefon pazarında iyi bir yer edinen Xiaomi yeni modellerini tanıttı. Serinin küçük modeli Xiaomi 14 neler sunuyor? İşte Xiaomi 14 özellikleri ve fiyatı.

#1
Foto - Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

Xiaomi, geçtiğimiz hafta Çin’de duyurduğu yeni Xiaomi 14 serisini hiç vakit kaybetmeden Avrupa pazarına da getirdi. Xiaomi 14 ve Ultra modeli ülkemize de geleceği için büyük ilgi çekti. Peki bu cihaz neler sunuyor? İşte Xiaomi 14 özellikleri ve fiyatı…

#2
Foto - Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

Xiaomi 14 özellikleri ve fiyatı!

#3
Foto - Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

Xiaomi 14, 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm boyutlarıyla kullanıcıya rahat bir tutuş ve taşıma kolaylığı sağlıyor. Ön tarafında Corning Gorilla Glass Victus kullanılarak sağlamlık artırılırken, 3D kavisli cam arka tasarımı estetik bir görünüm sunuyor. Ayrıca, IP68 su direnciyle günlük suya karşı koruma sağlanıyor. Siyah, beyaz ve yeşim yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların zevkine hitap ediyor.

#4
Foto - Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

6.36 inçlik 120Hz LTPO AMOLED ekranı, 2670 x 1200 çözünürlük ve 460 ppi sunuyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HDR10 gibi teknolojilerle desteklenen panel, renklerin doğallığını ve kontrastın derinliğini artırıyor.

#5
Foto - Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno GPU’dan güç alan cihaz LPDDR5X + UFS 4.0 depolama seçenekleriyle geliyor. Xiaomi HyperOS’un optimize edilmiş kullanıcı arayüzü de kullanıcıların cihazlarını verimli bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. Xiaomi 14, fotoğrafçılık deneyimini de bir üst seviyeye taşıyor. Ana kamerası 23mm f/1.6 LEICA lens ile 50 Megapiksel geniş sensöre sahipken, telefoto ve ultra geniş kameralarıyla da çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 32 Megapiksel özçekim kamerasıyla yüksek kaliteli çekimler yapmak mümkün. 8K video kaydı ve Dolby Vision ile 4K’da 60fps gibi özelliklerle, kullanıcılar profesyonel kalitede videolar da çekebiliyorlar.

#6
Foto - Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

Cihaz, 4610mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süre dayanabilen bir kullanım sunuyor. 90W HyperCharge ile kablolu şarjı sadece 31 dakikada tamamlamak mümkünken, kablosuz şarjı da 50W hızla sadece 46 dakikada tamamlanıyor. Bu da kullanıcıların cihazlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Xiaomi 14, çift SIM desteği, Wi-Fi 7, NFC ve Bluetooth 5.4 gibi gelişmiş bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor. Ayrıca, iki farklı Leica fotoğrafçılık stili, çeşitli odak uzaklıkları için Master-lens sistemi ve Sinematik videolar için Film modu gibi ek özelliklerle kullanıcı deneyimi zenginleştiriliyor. Xiaomi 14 fiyatı:

#7
Foto - Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

#8
Foto - Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

Bay Kemal'i partiden kazıdılar sıra O'na mı geldi! Şero'yu korku saldı...
Siyaset

Bay Kemal'i partiden kazıdılar sıra O'na mı geldi! Şero'yu korku saldı...

CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delegeleri satın alarak koltuğundan ettiği Bay Kemal'in kedisi Şero, partiden 'ben de atılırmıyım korkusu..
Ünlü isim açıkladı! Rantı İmamoğlu’ndan sorun
Siyaset

Ünlü isim açıkladı! Rantı İmamoğlu’ndan sorun

TV 100 de yayınlanan Kübra Par’ın sunduğu Farklı açılar programında imar rantı tartışması yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana mitinginde konuştu! KAAN'ın üst modeli geliyor
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana mitinginde konuştu! KAAN'ın üst modeli geliyor

Adana'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberleri peş peşe sıraladı. Erdoğan'ın KAAN hakkındaki açıklaması dik..
Sosyal medyadan satıyordu! SİBER polise yakalandı
Aktüel

Sosyal medyadan satıyordu! SİBER polise yakalandı

Sosyal medya üzerinden kesici alet satan kişi SİBER polise yakalandı.

ABD'den Gazze'de ateşkes anlaşması
Dünya

ABD'den Gazze'de ateşkes anlaşması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze Şeridi’nde yapılması muhtemel olan ateşkes anlaşmasının hala müzakere aşamasında olduğunu..
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröris..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23