Xiaomi 14 ortaya çıktı! Fiyatı açıklandı

Cihaz, 4610mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süre dayanabilen bir kullanım sunuyor. 90W HyperCharge ile kablolu şarjı sadece 31 dakikada tamamlamak mümkünken, kablosuz şarjı da 50W hızla sadece 46 dakikada tamamlanıyor. Bu da kullanıcıların cihazlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Xiaomi 14, çift SIM desteği, Wi-Fi 7, NFC ve Bluetooth 5.4 gibi gelişmiş bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor. Ayrıca, iki farklı Leica fotoğrafçılık stili, çeşitli odak uzaklıkları için Master-lens sistemi ve Sinematik videolar için Film modu gibi ek özelliklerle kullanıcı deneyimi zenginleştiriliyor. Xiaomi 14 fiyatı: