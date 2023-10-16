WSJ'den skandal çağrı: Türkiye'ye gidin

Her iki ülke de sınırları içinde Hamas'ın operasyonel karargahlarını bulunduruyor. Malezya da geçmiş yıllarda Hamas için bir sığınak olmuş, örgüt mensupları silah geliştirme ve asla izin verilmemesi gereken diğer araştırmalarla uğraşmışlardır. Cezayir ve Kuveyt, hükümet açıklamaları ve devlete ait medya aracılığıyla Hamas'ın şiddet ve vahşet içeren taktiklerini desteklemiştir.