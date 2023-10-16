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Dünya
6
WSJ'den skandal çağrı: Türkiye'ye gidin

2023-10-16 09:15:06
WSJ'den skandal çağrı: Türkiye'ye gidin

Amerikan Wall Street Journal gazetesinden Hamas-İsrail savaşına ilişkin skandal bir yazı kaleme alındı.

#1
Foto - WSJ'den skandal çağrı: Türkiye'ye gidin

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde Mark Dubowitz ve Jonathan Schanzer imzasıyla ve "Hamas destekçileri Gazzeli mültecileri almalı" başlığıyla yayımlanan bir görüş yazısında, akılalmaz ifadeler kullanıldı.

#2
Foto - WSJ'den skandal çağrı: Türkiye'ye gidin

İsrail'in savaş suçu işleyerek sivillere yönelik zulmü görmezden gelinen yazıda, "Yerinden edilenler, Mısır'ın Sina Yarımadası'na akın etmek yerine İran, Türkiye ve Katar'a gitmelidir." denildi.

#3
Foto - WSJ'den skandal çağrı: Türkiye'ye gidin

Gazzelilerin İsrail eliyle topraklarından edilmesine ses çıkartılmayan ve bazı ülkelerin "Hamas destekçisi" olarak yaftalandığı haberde, "...Türkiye ve Katar, kitlesel katliamlar yapan İslamcı gruba malzeme ve mali destek sağlayan diğer iki ülkedir.

#4
Foto - WSJ'den skandal çağrı: Türkiye'ye gidin

Her iki ülke de sınırları içinde Hamas'ın operasyonel karargahlarını bulunduruyor. Malezya da geçmiş yıllarda Hamas için bir sığınak olmuş, örgüt mensupları silah geliştirme ve asla izin verilmemesi gereken diğer araştırmalarla uğraşmışlardır. Cezayir ve Kuveyt, hükümet açıklamaları ve devlete ait medya aracılığıyla Hamas'ın şiddet ve vahşet içeren taktiklerini desteklemiştir.

#5
Foto - WSJ'den skandal çağrı: Türkiye'ye gidin

Bu ülkelerin her biri, verdikleri korkunç kararların sorumluluğunu üstlenmeye çağrılmalıdır." ifadeleri kullanıldı

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